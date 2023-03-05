【攝理教】邪教稱性侵為「愛的教育」　教主鄭明析在囚仍與教徒調情

▲ 攝理教教主以性侵對女信徒作「愛的教育」。

在Netfilx上架的《以神之名：信仰的背叛》引起話題，首集以韓國攝理教為主題，當中被邪教教主性侵的香港女生葉萱（Maple Yip）正是方力申（小方）的女朋友。

而攝理教的教主鄭明析，曾因性侵被判囚10年，以「愛的教育」之名來性侵來自世界各地的女信徒，行爲令人髮指！

小方在昨日（3月4日）透露女友現時仍要看心理醫生，但不用吃藥，平時與平常人無異，但需要一段時間去平復傷口，當他談到女友被性侵的過去時，亦忍不住眼濕濕。

而今日（3月5）小方出席「揹水一戰」活動稱，與Maple拍拖首周即見家長，而父母極之喜歡女友，不介意她的過去。同時小方透露，希望待上半年工作完成後，與女友去旅行拍拖散心。

【小方新歡】方力申認女友曾被性侵 承諾爭取陪伴對方到韓國出庭

▲ 方力申今日（3月5日）以「點滴是生命」榮譽顧問身份，與揹水大使顧定軒、蘇皓兒同出席活動。

「愛的教育」

攝理教，原名是基督教福音宣教會，由「教主」鄭明析所創立，攝理教聲稱在韓國有近10萬名信徒、300個分支教會。

鄭明析會以「愛的教育」或「檢查身體」為名來性侵女信徒，更有女信徒會幫忙找來年輕女生以滿足他。

Maple在2018時首度被性侵，當時的她覺得是神給的愛和考驗，當在2021年，她被鄭明析再次被性侵，在事件後向好友講述事件，才明白自己一直加入邪教，並在最後一次被性侵時錄音，成功留下證據。

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鄭明析在囚時有「舉動」

在2003年，鄭明析在香港因逾期居港而被入境處拘捕，棄保潛途的他，後來在2007年在中國被捕。

他在2008年遭遣返至韓國接受審訊，並於2009年初因性侵被判監10年。

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在2022年初，Maple與另一名女子在韓國召開記者會，指控鄭明析性侵她們，其後，韓國警方在2022年10月拘捕鄭明析。

當鄭明析在囚期間，前教徒Liz曾指有人鼓勵她向鄭明析寫信，而鄭明析在回信時就會寫上「女人裸體時更漂亮」等句子來調情。

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