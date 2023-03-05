【復康治療】心臟復康降低心肌梗塞復發及死亡率　「復康學堂」年內推出助患者投入恆常治療

▲ 香港復康會社區復康網絡聯同病友組織「關心您的心」辦「菲躍心臟復康學堂」。（左一）關心您的心主席梅卓能先生。 （左二）復康會社區復康網絡社工梁昕希。（左三）心臟科專科黃志遠醫生。（右三）心臟科專科李耿淵醫生。（右二）ACS患者李先生。（右一）ACS患者孫先生。（陳靜儀攝）

現時，急性冠狀動脈綜合症（ACS）患者完成「通波仔」手術後，平均只有2成人參加復康課程，當中年輕在職康復者參與復康的比率最低，情況不理想。心臟科專科醫生均表示，心臟復康有助降低復發率及死亡率，故期望康復者日後積極參與恆常心臟復康課程，並嚴控「三高」因素，如膽固醇水平，降低復發機會。香港復康會社區復康網絡與關心您的心，亦將協辦 「菲躍心臟復康學堂」，協助在職康復者了解心臟復康的重要性，並推動心臟復康療程參與率。

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ACS即是急性冠心病，因冠狀動脈栓塞，導致心肌供血不足，引發突發性胸痛、急性心肌梗塞或不穩定心絞痛。心臟科專科李耿淵醫生指，ACS患者每年的死亡率為12%，全球每年有180萬人因患有ACS而死亡，於2021年，本港亦有1417人死於急性心肌梗塞，新冠疫情下，發病率亦較疫前高出3倍。但他指，現今醫療科技提升，不少醫院提供24小時「通波仔」手術，提高病人存活率，只要嚴格控制「三高」因素，做到戒煙及控制糖尿及膽固醇維持極低水平，並配合心臟復康療程，有助減低復發率。

心臟科專科黄志遠醫生指，本港心臟復康參與率偏低，大部分人對病症缺乏認知，只有1至2成患者出院後會繼續進行復康治療，即平均5名病人只有1名參與復康。他又提到，當中上班族的參與率最低，原於難以安排時間及請假，並指年輕康復者較客易忽視問題，不再感到疼痛，便誤以為自己已經完全康復。

黄志遠表示，康復者治療後參與心臟復康，有助降低復發機會，亦可提升患者生活質素。他引用數據指，患者進行復康治療有助降低再次患有心肌梗塞的機會逾 37%，亦可降低死亡率逾2至3成。他續指，每位患者心臟肌肉的受損程度都不同，康復進度亦不同，但復康中心配備各種配套及人手，如有醫生、護士、藥劑師等互相配合，評估患者心臟進程，幫助患者進行復康治療。

「通波仔」手術後 患者積極參與復康治療後得到改善

患者李先生表示，他積極參與復康治療，透過控制飲食及運動訓練，心臟功能現已恢復病發前狀態，甚至早前更參加了馬拉松半馬及30公里單車賽。

患者孫先生亦指，透過心臟復康，他學習到心臟健康知識及改善飲食的方法，如控制膽固醇水平，配合適當的運動，身體狀況得到改善，故鼓勵康復者積極參加復康，學習改善生活習慣的知識。

香港復康會社區復康網絡及關心您的心 協辦 「菲躍心臟復康學堂」

復康會社工梁昕希指，65歲以下的年輕心臟病康復者參與復康治療的比率低，因此復康會計劃於2023至2025年舉辦復康學堂，籌辦8個不同類型的活動或課程，包括生活技能、運動、理財及興趣4大方面，並安排於平日晚上約8至10時或周末舉行，方便康復者下班後參與。他亦表示，課程彈性，每季只有1堂，期望吸納10至30個康復者，以及作為橋樑幫助他們投入恆常復康治療，了解到心臟復康的重要性。

關心您的心主席梅卓能補充，5月將會推出首個課程，主題為家居水渠維修，透過教授渠道維修及保養技能，帶出手術後心臟及血管同樣需要保養的訊息。李耿淵亦指活動很有意思，形容醫生為「水渠佬」，並稱「幫助病人通血管，就像通水喉一樣」。

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記者：梁凱婷