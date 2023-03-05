【財爺網誌】陳茂波：向「創意智優計劃」注資5億元　並支持本地電視台與內地或亞洲合製綜藝節目

▲ 陳茂波昨天訪問香港知專設計學院，了解同學們的學習情況。(司長隨筆圖片)

財政司司長陳茂波表示，港府一直致力推動文化創意產業的發展，新一份的《財政預算案》中再向「創意智優計劃」注資5億元，鼓勵更多跨界別、跨領域的創意文化合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。

陳茂波在網誌指，香港經濟正朝著多元化、高增值方向發展，其中文化創意產業就為市民、特別是本地不少有夢想、熱誠與毅力的年青人，創造了更寬廣的發展空間，提供了更多發展機遇。他表示，港府一直致力推動文化創意產業的發展，自2009年推出的「創意智優計劃」，截至去年九月底已撥出近23億元，資助創意業界在本港和外地舉辦約650個項目，約1萬3千家中小企受惠，創造近3萬個職位和超過8萬個培育機會。

他提到，在新一份的《財政預算案》中再向「創意智優計劃」注資5億元，鼓勵更多跨界別、跨領域的創意文化合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力。此外，計劃亦會資助香港設計中心及貿發局的相關旗艦活動及培育計劃。

陳茂波昨天訪問香港知專設計學院

陳茂波又指，昨天訪問了職業訓練局轄下、位於調景嶺的香港知專設計學院，了解同學們的學習情況，同學分別主修時裝設計、藝術科技、化妝造型等不同專業，在兩年的時間裡，透過理論和實務兼備的學習，裝備自己。「傳統課室」的學習模式以外，更多的「實驗工場」體驗，確實有助激發更多不同層面的思考和創作，讓學習過程變得更互動、更立體、更有趣。

他強調，過去幾年，特區政府持續增加對職專教育投入的資源，例如在新一份《財政預算案》中推出為期兩年的先導計劃，在2023/24學年起供中學生在文憑試的框架下同步修讀職專教育相關課程，並在修畢課程後可同時取得文憑試證書及資歷架構第三級的職專教育文憑，讓他們可順應個人興趣，探索更多個人未來發展的路徑。



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責任編輯：區綽彥