【音樂產業】浸大創意產業音樂學士師資優良　學生在學時已參與製作Mirror歌曲MV

▲ 浸大創意產業音樂學士課程，培育全能音樂人。（陳靜儀攝）

浸會大學音樂學院轄下的創意產業音樂學士，期望培育新一代的音樂製作人，首批畢業生中，有學生於畢業前已獲知名監製招攬，加入其製作團隊，並參與製作姜濤歌曲《作品的說話》MV（音樂錄影帶）的擬聲音效。另外，當中有學生藉浸大錄音室圓夢，推出個人創作大碟。課程設備貼近業界，師資優良，由多名曾替Mirror及陳奕迅等作曲的著名作曲家及音樂監製擔任課程導師。

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浸大音樂院於2019年增設首個及唯一獲教資會資助的「創意產業音樂學士」課程，當中「流行音樂表演及創作」針對流行音樂表演及創作，當中包括編曲、監制及表演等不同方面，又會教授流行曲發展歷史及背景。而「電影、電視及電子遊戲音樂創作」專修，則主要針對電影及電視配樂，亦會教授製作商用影片背景音樂及廣告配樂。曾奕文亦表示，課程主張全民教學理念，期望讓學生了解不同類別的音樂，故他們可以根據興趣，自選兩個專修中的選修課程。

課程師資優良，由多名著名作曲家及音樂監製擔任課程導師，包括曾替Mirror及陳奕迅等作曲的Edward Chan（陳浩然）、王雙駿及周錫漢。課程主任兼知名作曲家曾奕文（Edmond Tsang）指，學生在畢業前已經有機會接觸到行內人，獲派工作，並舉例指四年級生王超㷧（Michael）於畢業前已獲導師之一的知名監製陳浩然招攬，加入其製作團隊，並於去年參與製作姜濤歌曲《作品的說話》MV（音樂錄影帶）的擬聲音效。王超㷧指，製作當中的擬聲音效 如廢墟爆炸聲及腳步聲，耗時3至4日，早前亦曾於課堂上學過有關技巧，並表示最難的部分在於為姜濤配上背景的呼吸聲，要配合呼吸的頻率，有一定難度。

曾奕文表示，課程配備及器材貼近業界，校內設有專業錄音室器材，如Laboratories Neumann U87Ai 麥克風等，能夠為學生做好準備。四年級生梁小如（Anna hisbbuR）亦藉浸大錄音室圓夢，梁小如表示，去年推出了包辦曲、詞、編、監四方面的個人大碟，當中「借夢」一曲於浸大錄音室完成製作，包括全部人聲及樂器聲，並指租用坊間錄音室的價錢昂貴，幸好有學校的資源及老師指導，她形容「學校有空間給同學做實驗，試到合適為止，如果沒有這些資源，發展會吃力許多」。

曾奕文亦指，學生需要進行實戰，他們亦能在課上學習擔任監製，並獲機會親身指導容祖兒、林奕匡、王菀之等知名歌手錄音，從中學到感情投放、放置麥克風支架的位置及聲位技巧等不同方面的要求。他也指，學生亦可以自行預約錄音室及樂隊排練室，進行音樂創作。

課程預計來年取錄15至20名學生，傳訊部公關處補充，課程去年逾300人申請報讀，並需要在中學文憑試考獲6科逾23分。曾奕文指，收生看重面試及作品集，期望學生提交與心儀專修相關的原創音樂作品，稱就算未能創作出一首完整的歌曲也無妨。

行業前景而言，曾奕文坦言音樂行業收入變化大，作為自由工作者的工作量不定，但為一首歌擔任監製工作，收入可達數萬元。梁小如亦表示，社會有「玩音樂乞食」的觀念，但她認為音樂是很「honest（誠實）」的存在，形容「只要肯捱，努力學習，至少可以三餐溫飽，有瓦遮頭」，並指自己在版稅、演出及編監工作方面有一定收入，以維持生活。

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記者：梁凱婷