【電話騙案】訛稱兒子來電　4宗詐騙案件涉及23.8萬元

▲ 上周四（2日）及周五（3日），於沙田、元朗及東區共發生4宗詐騙案件，涉及款項23.8萬元。（黃傑偉攝）

警方指，上周四（2日）及周五（3日），於沙田、元朗及東區共發生4宗詐騙案件，涉及款項23.8萬元，警方於行動中以「以欺騙手段取得財產」拘捕2名分別21及23歲男子。

港島東區警區署理刑事總督察陳詩慧指，其中3宗案件發生於上周四及周五，3名分別71、82及92歲長者接到聲稱兒子來電，訛稱被捕要求交保釋金，3名受害人信以為真，分別交出3.8萬至13.5萬元。受害人其後聯絡事主，方知受騙，於是報警求助，警方隨即展開調查。

第4宗案件發生於周五，1名66歲長者接到訛稱兒子來電，騙徒同樣以被捕為理由，要求受害人交保釋金，但事主相當謹慎，沒有相信騙徒，並即時報警求助。警方隨即展開埋伏行動，當騙徒到事主東區住所附近收取騙款時，探員上前將2名分別報稱運輸工人及廚師的21及23歲男子拘捕，並在2人身上檢獲2部涉案手機及少量現金。警方相信，2人為1,000元報酬被不法分子利用。案件現交由東區重案組第一隊接手調查，調查仍在進行，不排除會有更多人被捕。

警方感謝市民挺身而出舉報罪案，並提醒長者如接到不明來電，應聯絡家人或與朋友商量，如有懷疑可聯絡警方或致電防騙熱線。警方亦呼籲年青人不要貪圖報酬，而被不法分子利用，墮入法網。

警方重申「以欺騙手段取得財產亅屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年及罰款500萬元，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉