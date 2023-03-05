【交通意外】8旬的士司機落斜撞傷3名途人　涉危險駕駛被捕

▲ 事故中兩名重傷途人倒臥馬路上。（網上圖片）

北角炮台山今日發生嚴重車禍，一輛載客的士懷疑失控，高速衝落英皇道，撞傷3名女途人後撞到交通燈停下。事件釀成5人受傷送院，其中2人送院時昏迷。84歲的士司機涉「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被補。

炮台山今日發生嚴重交通意外，下午1時許，一輛的士沿炮台山道落斜，期間懷疑無法煞車，失事衝向英皇道近大強街位置，撞到交通燈後停下，84歲的士司機涉「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被補。

根據網上片段可見，的士失事時行人交通燈正處綠燈狀態，有行人正在過馬路。的士先於英皇道口將1名途人撞倒至受傷，再衝前數米撞倒2名過路女途人，期間撞毀交通燈及鐵欄，車頭嚴重損毀零件散滿地上。

事後的士司機及車上乘客亦報稱不適，於的士內等待救援。多輛救護車其後接報到場，將3名傷者送往律敦治醫院救治，並將2名傷重昏迷的傷者送往東區醫院救治。

涉事的士車頭嚴重損毀、司機座位椅背撞歪、擋風玻璃碎裂。行車路上沒有煞車痕留下，地上遺下傷者鞋及血漬，現場交通一度擠塞。警方事後召拖車將的士拖走，意外原因有待調查。

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記者：陳梓蔚