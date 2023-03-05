  • 20°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 20:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通意外】8旬的士司機落斜撞傷3名途人　涉危險駕駛被捕

社會 20:23 2023/03/05

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

事故中兩名重傷途人倒臥馬路上。（網上圖片）

北角炮台山今日發生嚴重車禍，一輛載客的士懷疑失控，高速衝落英皇道，撞傷3名女途人後撞到交通燈停下。事件釀成5人受傷送院，其中2人送院時昏迷。84歲的士司機涉「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被補。

炮台山今日發生嚴重交通意外，下午1時許，一輛的士沿炮台山道落斜，期間懷疑無法煞車，失事衝向英皇道近大強街位置，撞到交通燈後停下，84歲的士司機涉「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被補。

根據網上片段可見，的士失事時行人交通燈正處綠燈狀態，有行人正在過馬路。的士先於英皇道口將1名途人撞倒至受傷，再衝前數米撞倒2名過路女途人，期間撞毀交通燈及鐵欄，車頭嚴重損毀零件散滿地上。

事後的士司機及車上乘客亦報稱不適，於的士內等待救援。多輛救護車其後接報到場，將3名傷者送往律敦治醫院救治，並將2名傷重昏迷的傷者送往東區醫院救治。

涉事的士車頭嚴重損毀、司機座位椅背撞歪、擋風玻璃碎裂。行車路上沒有煞車痕留下，地上遺下傷者鞋及血漬，現場交通一度擠塞。警方事後召拖車將的士拖走，意外原因有待調查。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【網絡熱話】港女疑心急追巴士　被的士撞飛爬起繼續追車
14:07 2023/03/03
【網絡熱話】港女疑心急追巴士　被的士撞飛爬起繼續追車
【交通意外】屯門6旬翁過路捱的士撞　送院後證實不治
10:32 2023/03/04
【交通意外】屯門6旬翁過路捱的士撞　送院後證實不治
【交通意外】北角的士落斜疑無法煞車撞倒3名途人　其中2人昏迷
今日 13:35
【交通意外】北角的士落斜疑無法煞車撞倒3名途人　其中2人昏迷

你可能感興趣

【網絡熱話】港女疑心急追巴士　被的士撞飛爬起繼續追車
14:07 2023/03/03
【網絡熱話】港女疑心急追巴士　被的士撞飛爬起繼續追車
【交通意外】屯門6旬翁過路捱的士撞　送院後證實不治
10:32 2023/03/04
【交通意外】屯門6旬翁過路捱的士撞　送院後證實不治
【交通意外】北角的士落斜疑無法煞車撞倒3名途人　其中2人昏迷
今日 13:35
【交通意外】北角的士落斜疑無法煞車撞倒3名途人　其中2人昏迷
交通事故 網絡熱話 危險駕駛 的士 司機 北角 炮台山 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙
今日 11:16
【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙
【小方新歡】方力申認女友曾被性侵　承諾爭取陪伴對方到韓國出庭
16:28 2023/03/04
【小方新歡】方力申認女友曾被性侵　承諾爭取陪伴對方到韓國出庭
【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相
17:17 2023/03/03
【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相