【兩會2023】李克強政府工作報告釋出「穩字當頭」信號　唐英年：內地可達5%的經濟增長目標

▲ 身兼西九文化區管理局董事局主席的全國政協常委唐英年相信，內地可達5%經濟增長目標，甚至超出預期。（資料圖片）

十四屆全國人大一次會議今日在北京開幕，國務院總理李克強發表任內最後一份政府工作報告。全國政協常委唐英年預料，內地可達5%的經濟增長目標，甚至超越，他又指出，李克強的工作報告釋放出非常清晰的「穩字當頭」信號。

李克強昨天發表任內最後一份工作報告，他表示，中央將把今年國內生產總值增長目標定於5%左右。

身兼西九文化區管理局董事局主席的唐英年表示，李克強的工作報告釋放出非常清晰的「穩字當頭」信號，他表示，「穩字當頭」的「穩」，首先是「穩就業」，如果就業情況穩定，人民則能夠安心；第二是「穩增長」，經濟增長令社會能夠持續發展；第三是「穩物價」，他指出，目前全球通脹高企不下，穩物價是當中重要的一環。

他又相信，內地可達5%經濟增長目標，甚至超出預期，他解釋，去年內地幾乎未放寬防疫措施，在經濟承受較大壓力情況下，經濟增長仍可達3%左右，故認為今年應該能夠達到5%目標。

另一位政協常委的貿發局主席林建岳認為，政府工作報告為香港發展指明方向，他指出，報告提出着力擴大國內需求、加快建設現代化產業體系、更大力度吸引和利用外資、有效防範化解重大經濟金融風險等重點工作。

政協委員兼立法會議員譚岳衡認為，政府工作報告指出，今後需不懈努力的幾項重點包括「推動發展方式綠色轉型」。他認為，推動綠色發展轉型，香港大有可為，作為大灣區中心城市之一，香港可以與區域內其他城市在綠色能源、交通和建築等方面深化交流合作，在共建「綠色灣區」的同時，探索創新型綠色低碳城市建設運營模式。作為國際金融中心，香港亦可在推進綠色金融發展、綠色標準制定、發展自願碳市場等方面做出貢獻，助力國家早日實現「碳達峰」、「碳中和」目標。

港區人大代表兼科大校長朱葉玉如指，本港在科創方面須努力，因要握到一些核心技術，才能做到國際創科中心，她又希望，可在大灣區建立健康老齡化研究中心，讓內地及本港科學家一起合作。

另一港區人大代表、前政府資訊科技總監楊德斌則認為，本港應加快推動數字經濟，利用香港的國際化優勢，建立國際數據交易所。

另外，香港中華廠商聯合會會長史立德表示，為了配合政府工作報告提出要「加大力度吸引和利用外資」，廠商會將做好窗口角色及對接工作，一方面推動港商進一步開拓內地市場，以抓緊擴大消費和內需的機遇，另一方面「走出去」招商引資，說好中國和香港好故事，全力以赴支援香港拼經濟的工作。

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責任編輯：關景騰