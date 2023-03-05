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【兩會2023】鄭雁雄：香港「一國兩制」可為中國式現代化提供發展雙動力

政治 22:47 2023/03/05

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

鄭雁雄認為，香港必須發揮好獨特地位和優勢。(中聯辦圖片)

國務院總理李克強發表政府工作報告。中聯辦主任鄭雁雄表示，​​​​​​完全贊同政府工作報告，中國式現代化為香港帶來重大機遇，香港「一國兩制」可為中國式現代化提供發展雙動力，「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢有利開放雙聯通，人民幣國際化離岸中心能夠助推金融雙流通。

十四屆全國人大一次會議香港代表團舉行全體會議，審議政府工作報告。鄭雁雄在參加審議時認為，中國式現代化為香港帶來重大機遇，在文明形態創新大格局中，香港大有可為、風光無限。他表示，香港「一國兩制」可為中國式現代化提供發展雙動力，「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢有利開放雙聯通，人民幣國際化離岸中心能夠助推金融雙流通，「一國兩制」成功實踐為實現祖國完全統一和構建人類命運共同體作出雙貢獻。

鄭雁雄指，香港必須發揮好獨特地位和優勢，一是發揮好「一國兩制」重大優勢，「一國越堅固，兩制越精彩」，二是發揮好法治，三是發揮好文化多元。他認為，抓住新階段關鍵期的重要機遇，「香港再也不能搞錯方向、搞亂自己了。」

另外，全國政協委員、立法會議員譚岳衡就指，香港應進一步發揮「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，利用「八大中心」建設的機會，在支持國家構建新發展格局中扮演更重要角色；在「推進科技自立自強」方面，香港亦可通過建設發展北部都會區、河套深港科技創新合作區等重點規劃項目，發揮國際金融中心優勢，打造完善創科金融體系，在建設國際創科中心過程中，為國家科技創新事業貢獻力量。

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責任編輯：區綽彥

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