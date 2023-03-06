  • 21°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 11:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星養生】盧海鵬通波仔過後養成運動習慣　獲「跑友」周潤發陪伴慶生

娛樂 10:14 2023/03/06

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

「鵬哥」盧海鵬養出良好的運動習慣。

「鵬哥」盧海鵬已81歲，因曾做過「通波仔」手術，加上本身亦有腳患，曾一度要撐拐杖行路。幸好，近年他每天早上隨「發哥」周潤發及一班朋友慢跑，令健康逐漸好轉，連腳痛也減輕。

夏雨早前在社交平台公開與鵬哥一起做運動的片段，令鵬哥的近況曝光。

【千金難買心頭獎】盧海鵬久休拍網劇　謝高晉難忘鵬哥氣場

鵬哥慢跑養生

從夏雨公開的片段中，鵬哥精神奕奕地在慢跑，夏雨在片中說︰「他有糖尿病30多年，就是這樣跑這樣跑，哎，現在一切正常了，甚麼都可以吃。」

現時身形清減不少的鵬哥曾透露，現時由早上約6時半開始慢步，從而令身體情況有改善，他說：「身體比從前好，人又弗了，腳痛問題也有改善」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

獲周潤發陪伴慶生

在夏雨公開的短片中，近片尾播出去年為鵬哥賀壽的影片，發哥、劉江、苗僑偉、戚美珍、黃日華也有份到場，發哥更幫忙切蛋糕，場面熱鬧。

鵬哥曾形容發哥是隨隊醫師，會為各人按摩鬆筋骨，更讚對方：「手勢一流。」此外，他指一向喜歡攝影的發哥也常為跑友影相留念，如隨團攝影師般。

在去年，周潤發有份為鵬哥賀壽。

鵬哥曾不想入院通波仔

鵬哥自70年代起參演劇集、電影，《歡樂今宵》中的《蝦仔爹哋》是其一大代表作。

鵬哥自2018年12月進行通波仔手術後，已減少工作，據資深傳媒人汪曼玲透露，2018年三嫂戚美珍陪鵬哥就糖尿病看醫生，感覺有異常，後來做了MRI（顯影技術），發現其中一條血管阻塞了90%。

起初鵬哥不想入院通波仔，拖了一個月。後來古天樂、杜琪峰約鵬哥吃飯，不斷勸他入院，並説錢方面不用考慮。結果鵬哥入住養和6人房、連同手術費合共約二十多萬元，古天樂先代付醫療費用，後來鵬哥再處理保險賠償。

近年鵬哥已甚少亮相幕前，閒時才出席公開活動，並曾在去年為Youtube頻道客串網劇《千金難買心頭獎》。

最新影片推介：連詩雅專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】連詩雅揭與陳家樂相處甜蜜事　Shiga：給我一生的承諾是件很感動的事

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【發哥跑步】周潤發帶盧海鵬行山跑步　鵬哥不再需要拐杖：每天最少跑3公里
10:11 2021/07/26
【發哥跑步】周潤發帶盧海鵬行山跑步　鵬哥不再需要拐杖：每天最少跑3公里
【蝦仔爹哋】盧海鵬80大壽林建明約飯局　曾須撐拐杖鵬哥靠行山改善健康
11:23 2021/12/23
【蝦仔爹哋】盧海鵬80大壽林建明約飯局　曾須撐拐杖鵬哥靠行山改善健康
【家英哥生日】羅家英76歲大壽　盧海鵬精神奕奕驚喜現身壽宴
12:48 2022/09/23
【家英哥生日】羅家英76歲大壽　盧海鵬精神奕奕驚喜現身壽宴
【千金難買心頭獎】盧海鵬久休拍網劇　謝高晉難忘鵬哥氣場
10:00 2022/12/26
【千金難買心頭獎】盧海鵬久休拍網劇　謝高晉難忘鵬哥氣場

你可能感興趣

【發哥跑步】周潤發帶盧海鵬行山跑步　鵬哥不再需要拐杖：每天最少跑3公里
10:11 2021/07/26
【發哥跑步】周潤發帶盧海鵬行山跑步　鵬哥不再需要拐杖：每天最少跑3公里
【蝦仔爹哋】盧海鵬80大壽林建明約飯局　曾須撐拐杖鵬哥靠行山改善健康
11:23 2021/12/23
【蝦仔爹哋】盧海鵬80大壽林建明約飯局　曾須撐拐杖鵬哥靠行山改善健康
【家英哥生日】羅家英76歲大壽　盧海鵬精神奕奕驚喜現身壽宴
12:48 2022/09/23
【家英哥生日】羅家英76歲大壽　盧海鵬精神奕奕驚喜現身壽宴
盧海鵬 娛樂人物職業 演員 夏雨 周潤發 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙
11:16 2023/03/05
【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型
17:42 2023/03/05
【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型
【兩性關係】女友send「呢5個字」後男友猝死 法院判需賠男友家人18萬元
11:42 2023/03/05
【兩性關係】女友send「呢5個字」後男友猝死 法院判需賠男友家人18萬元