【明星養生】盧海鵬通波仔過後養成運動習慣　獲「跑友」周潤發陪伴慶生

▲ 「鵬哥」盧海鵬養出良好的運動習慣。

「鵬哥」盧海鵬已81歲，因曾做過「通波仔」手術，加上本身亦有腳患，曾一度要撐拐杖行路。幸好，近年他每天早上隨「發哥」周潤發及一班朋友慢跑，令健康逐漸好轉，連腳痛也減輕。

夏雨早前在社交平台公開與鵬哥一起做運動的片段，令鵬哥的近況曝光。

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鵬哥慢跑養生

從夏雨公開的片段中，鵬哥精神奕奕地在慢跑，夏雨在片中說︰「他有糖尿病30多年，就是這樣跑這樣跑，哎，現在一切正常了，甚麼都可以吃。」

現時身形清減不少的鵬哥曾透露，現時由早上約6時半開始慢步，從而令身體情況有改善，他說：「身體比從前好，人又弗了，腳痛問題也有改善」。

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獲周潤發陪伴慶生

在夏雨公開的短片中，近片尾播出去年為鵬哥賀壽的影片，發哥、劉江、苗僑偉、戚美珍、黃日華也有份到場，發哥更幫忙切蛋糕，場面熱鬧。

鵬哥曾形容發哥是隨隊醫師，會為各人按摩鬆筋骨，更讚對方：「手勢一流。」此外，他指一向喜歡攝影的發哥也常為跑友影相留念，如隨團攝影師般。

▲ 在去年，周潤發有份為鵬哥賀壽。

鵬哥曾不想入院通波仔

鵬哥自70年代起參演劇集、電影，《歡樂今宵》中的《蝦仔爹哋》是其一大代表作。

鵬哥自2018年12月進行通波仔手術後，已減少工作，據資深傳媒人汪曼玲透露，2018年三嫂戚美珍陪鵬哥就糖尿病看醫生，感覺有異常，後來做了MRI（顯影技術），發現其中一條血管阻塞了90%。

起初鵬哥不想入院通波仔，拖了一個月。後來古天樂、杜琪峰約鵬哥吃飯，不斷勸他入院，並説錢方面不用考慮。結果鵬哥入住養和6人房、連同手術費合共約二十多萬元，古天樂先代付醫療費用，後來鵬哥再處理保險賠償。

近年鵬哥已甚少亮相幕前，閒時才出席公開活動，並曾在去年為Youtube頻道客串網劇《千金難買心頭獎》。

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