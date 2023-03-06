【家庭難題】姑仔照顧已故家翁後無業　人妻斥「伸手黨」︰老公要養妹妹一世？

▲ 有人妻不滿姑仔不工作，擔心丈夫要養妹妹一世。

家家有本難唸的經，外人不便評論。近日台灣一名人妻在網上討論區大吐苦水，不滿姑仔以照顧老爺為名不工作，在老爺離世後亦拒絕搵工，一切開支皆由其丈夫負擔，擔心丈夫要養妹妹一世。

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姑仔照顧行動不便老爺

該名人妻上周四（2日）於網上討論區Dcard，以「老公要養他妹妹一輩子？」為題發帖。她指自己與丈夫相差13歲，二人拍拖時已同居，交往6年結婚，丈夫是再婚。最初她還沉浸在新婚的喜悅中，時間久了便不解為何姑仔不工作。她解釋︰

一開始我老公說爸爸行動不便，需要有人照顧，小姑就跟我老公說，她可不可以不要工作，要我老公養她。

當時老爺需要照顧，加上家務也要人做，即使姑仔不工作，她亦無話可說。可是後來老爺過世多年，姑仔依然沒打算工作。人妻不滿姑仔做「伸手黨」︰

花著我老公辛苦賺的錢，網購、買包、買衣服……亂花！

人妻指丈夫只是一個普通公務員，負擔家裡全部開銷，還要額外拿錢給他快要50歲的妹妹。她批評姑仔整天只想著怎麼花她丈夫的錢，又常常挑她毛病想吵架。她提及與丈夫婚前，姑仔已處心積慮想把她趕走，認為「是在害怕他哥若走了，我這個大嫂名正言順的繼承所有財產，她便一無所有嗎？」

她補充自己有一份正職，丈夫跟她說，她的薪水可當作是個人零用錢，家裡開支不用她出。

網民︰你老公心甘情願

不過，網民似乎不大認同人妻，認為這是丈夫兩兄妹的事，不是她這個大嫂可以加把嘴說三道四。而且網民覺得姑仔照顧人妻老爺多年，現在年紀大了已難以找工作。有網民留言，「婚前沒發現這個大坑，只能說你失算大了」、「你老公心甘情願花在他家人身上，講難聽點你無法干涉」、「老實說她現在出去找工作，根本也找不到甚麼」、「你也沒出家用啊」。

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責任編輯︰王明芳