【攝理教】裸女服侍邪教教主洗澡片段曝光　一晚「選妃」50名女信徒：下體腫痛繼續做

▲ 女信徒服侍邪教教主洗澡絕密片段曝光。

Netfilx上架的記錄片《以神之名：信仰的背叛》引起話題，首集以韓國攝理教為主題，當中被邪教教主鄭明析性侵的香港女生葉萱（Maple Yip）正是方力申的女朋友。

Maple勇敢指控遭教主性侵，不但公開被性侵過程，記錄片還爆鄭明析借用宗教之名性侵及綁架女信徒，荒淫程度令人震驚。

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【攝理教】邪教稱性侵為「愛的教育」 教主鄭明析在囚仍與教徒調情

選妃符合5大條件

攝理教，原名是基督教福音宣教會，由「教主」鄭明析所創立，攝理教聲稱在韓國有近10萬名信徒、300個分支教會。鄭明析會以「愛的教育」或「檢查身體」為名來性侵女信徒，更有女信徒會幫忙找來年輕女生以滿足他。

其中提到鄭明析在教會特設「選妃部門」，主要挑選身高1米7、高顏值、年齡界乎16至28歲、皮膚白皙和毛髮少的女生，製造與教主單獨相處的機會。若成功讓漂亮女生獻給教主，該信徒能獲得好處如金錢、成為講道師等。

同時有相關部門處理女性性器官的資料，「選妃冊」不但有女信徒的個人資料，還附有性感裸照，一絲不掛連私密處也被拍下，此舉動被認為對教主的愛戴和尊重。

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稱呼教主為「老公」

有受害人指鄭明析會帶同200多人到「東方耶路撒冷」之稱的明月洞打排球及踢足球，期間百多名女信徒會當啦啦隊為教主打氣兼抹汗。運動過後，女信徒更會在浴室等待教主為他洗澡，然後鄭明析逐一跟女信徒發生性行為。

記錄片更將其中5名裸女信徒在浴室的絕密片段曝光，她們光著身體地跟鄭明析說：「主，快過來啊！主，祢累了嗎？與我們一起泡澡吧！我們會為主消除所有疲勞。」她們更會稱呼教主為「老公」，畫面淫亂又荒謬。

有受害人爆料指，鄭明析一晚跟高達50名女信徒發生性行為，即使半夜睡醒，甚至下體腫痛及全身發熱，整晚不間斷地繼續做，讓女信徒屬於自己。

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