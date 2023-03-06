【意外事故】天水圍外賣單車員捲輕鐵車底　網民：送外賣唔使搵命搏

▲ 天水圍一名外賣單車員，意外被捲入輕鐵車底。

天水圍昨晚（5日）發生一宗交通意外。一名踩單車的外賣員在輕鐵天恆站，被輕鐵撞倒捲入車底。網上流傳的照片顯示，該名男外賣員俯伏在車輪下，事後獲救護員救起，送往醫院治理。事件引起網上討論，有網民就慨嘆：「送外賣唔使搵命博（搏）。」

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據Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，有網民昨日（5日）發帖，並上載了兩張照片，顯示一名身穿黑衣的男子俯伏在輕鐵車軌及車輪之間，在車頭位置有一個外賣專用的食物袋，引來月台上的旁人圍觀。而發帖者寫道：

送外賣唔使搵命博（搏）。今次好彩，差少少就冇命。

帖文引來網上熱烈議論，不少網民猜測究竟是發生甚麼事，也有人慨嘆「司機好慘」，點擊睇更多留言：

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事件發生在昨日（5日）10時許，一名男性外賣員踩單車至輕鐵天恆站期間，被輕鐵撞倒，繼而捲入車底。消防員及後接報到場救出外賣員，並將其送往天水圍醫院接受治理。意外原因目前有待警方調查。

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責任編輯：羅嘉欣