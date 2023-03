【變幻是永恒】《體能之巔：百人大挑戰》感悟 人生就是一場永無休止的鬥爭

▲ 《體能之巔:百人大挑戰》劇照。

筆者最近看了超人氣韓國綜藝節目《體能之巔:百人大挑戰》,這個節目邀請了100名體格強健的參賽者,然後嘗試利用競賽在這些參賽者當中找出擁有最強、最完美身材的「肉體」,經過一連串的汰弱留強競賽,爭奪三億韓圜的冠軍獎金。在比賽過程中,有很多課堂真的很值得我們學習,例如參賽者為什麼能夠一直堅持?要用什麼思考模式才能勝出比賽?

首先每一位參賽者都是自己專長的冠軍或是佼佼者,換言之,這一連串的試煉是要找出冠軍中的冠軍,即是 best of the best。部份的比賽不是格鬥模式,純粹是力量型的比拼,誰能夠支持到最後就能晉級和出線,在這些競賽當中,堅忍的意志力是成功的關鍵。參賽者的意志是超乎常人,部份參賽者知道在挑戰自己極限的過程當中會產生無比的痛苦,不過這是短暫的、有限的,或許他們更難接受在競賽中被淘汰所帶來的痛苦和創傷感覺,就是這份執着,讓他們堅持到最後一刻。

《體能之巔:百人大挑戰》也教曉我們該怎樣做才能勝出比賽?除了分析敵我形勢之外,我們還要想出辦法怎樣將自己的優勢倍增來攻擊對方的弱點,以上馬戰勝中馬,以子之矛攻子之盾。有些挑戰的競賽規則是比較有彈性,只要我們能夠跳出思想框框,如運用六頂思考帽轉換思維,或者逆向思維,或許這樣就能很快想出出奇制勝的破陣方法。

此外想將自己力量倍增,另一種方法就是挑選合適的拍檔,成為最強組合,除了產生協同效應,也能互補不足。結盟最重要的就是借力和借勢,又如當年三國時代的諸葛亮,借箭、借風、借荊州一樣。因此雖然這些體能挑戰看似是力量型的比拼,但其實也可以是智力的對決!

極限是為了被超越而存在,這套綜合節目利用人類的體能極限為主題,只要我們轉換思維,當中的課堂其實也能應用在我們的人生當中,例如在校園生活或職場上,其實每天也可能上演不同的試煉,迫不得已地和身邊熟悉的人作出較量和比拼。個人層面方面,部份人選擇一些取易不取難的生活模式,他們寧願過着枯燥無味的生活,也不願意跳出自己的 comfort zone。

當有一天突然面對劇變或極大挑戰時,可能就經不起考驗立即被淘汰,因此我們應該無時無刻都要增值自己,因為唯一不變的,就是變化本身!Change is the only constant in life!

文章獲林震醫生授權轉載

