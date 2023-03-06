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【撤銷口罩令】逾百盒完好口罩快測劑遭棄置　多區網民發起拯救行動

健康 11:52 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

逾百盒完好口罩快測劑遭棄置，多區網民發起拯救行動。

隨著撤銷口罩令，曾是全城搶手貨的相關防疫用品瞬間一文不值。有多區市民發現，大量完好未使用的口罩、快測包被棄置垃圾站，等移送堆填區，多區網民發起拯救行動。

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根據Facebook街頭救物群組「Oh Yes! 有野執 (報料群組)」，昨日有網民相繼發文，揭多區出現大量棄置防疫用品現象。其中一則帖文可見，元朗錦上路吳家村三角公廁旁的垃圾站，在中午12點半時，有至少逾百盒完好未拆封的乾净口罩，網民呼籲有需要人士可前往救走；但至當日下午3點，網民表示只有少量口罩被取走，剩下的已全被垃圾掩蓋，有心人可不必前往。另外，石硤尾邨美亮樓後方的垃圾站，亦被發現有極大量快速抗原測試(RAT)包被棄置，網民觀察到快測包内附有測試合格證明，仍屬完好包裝。

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發起拯救行動

相關現象曝光後引起熱議。網民一面倒狠批相關行為非常浪費，「好折墮」、「好浪費、唔環保！」、「唔要就送比人！」。

有網民提醒，雖撤銷口罩令，但醫院、安老院舍、清潔工等工作地方及人士仍需使用大量口罩；市民進入醫院24小時內亦須進行快測並提供陰性結果，「去醫院用佢地自助機買快測包，仲要成80蚊一套架！」建議若認為自身已不再需要防疫用品者，應轉贈給有關人士或聯絡社福團體收取，而非當垃圾丟棄堆填區。

而在石圍角新村巴士站，有網民目擊站内等候座位上放置了2大箱全新口罩及快測包，紙箱貼上「自取」字樣。此做法經發佈到Facebook「香港風景攝影會」群組，獲網民讚賞，「放係社區或屋村，貼上紙免費都大把人拎，總好過掉」。

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責任編輯：羅嘉欣

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