【蔡天鳳碎屍案】Abby分享戰利品卻變死亡預言　網民：真的應了那句話

▲ 蔡天鳳（Abby）生前的一句話被指是「死亡預言」。

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為28歲譚仔米線創辦人媳婦（Abby Choi），慘遭前夫一家謀財害命，案件震驚香港，引來大批網民討論和關注。

近日Abby的小紅書帳號亦曝光，引來不少網民關注，粉絲人數倍升之餘，有網民發現Abby的小紅書在她遇害後有異樣，即是已被隱藏的帖文「重見天日」，懷疑其手機被操控當中。

Abby生前的帖文也是一大討論點，其中Abby在一則帖文的一句話，就被指是「死亡預言」。

【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子 五姐：緣份是很奇妙

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分享戰利品變「死亡預言」

Abby在小紅書上分享自己購買名牌的相片，她寫道：「買Chanel買了一輩子，沒想到它現在比股票『漲』的都要高，每次上新都要靠『搶』，終於拿到了屬於我的幸運數。」

Abby的一句「買了一輩子」引起討論，網民認為：「才28啊，不該說一輩子」、「唉這麼年輕不要說一輩子啊 你的一輩子太短暫了 rip」、「還真的，一輩子不太恰當，真的應了那句話」、「不應該說一輩子」。

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「五姐」年青樣貌曝光

蔡天鳳的媽媽「五姐」，曾在Abby出席巴黎時裝周的活動照片中留言指Abby是「善良優秀的大寶寶」。

有網友發現在五姐過往的分享中，發現五姐17歲時的舊照，並認為Abby的美貌是完美地遺傳自五姐。

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五姐借網民吐心聲

至於五姐，在慘案後曾點讚網民多個留言，包括「太殘忍了，一定要為女兒討回公道。唉，都是生女兒的人，看不得這樣的新聞」、「女兒一定教育得很好，可惜遇到人渲了，唉」、「一定不要讓壞人好過」等，透過網民留言吐喪女心聲。

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