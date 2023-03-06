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【賭王兒子】何猷亨名校畢業進軍影壇？　四太梁安琪收行動力撐愛子演戲

娛樂 11:51 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷亨最近拍攝澳門電影。

已故賭王何鴻燊與四太梁安琪的兒子何猷亨為城中荀盤，先後跟陳瀅、馮盈盈、陳凱琳和劉佩玥等傳緋聞的何猷亨畢業於英國名校，他近年回澳門繼承由父親興起的酒店業，創辦新的綜合渡假村並努力經營自家生意。

何猷亨最近效法二房家姐何超儀進軍影壇，為澳門本地電影《與你相遇的日子》作特別演出，四太亦有出席開鏡儀式力撐囝囝新作。

【賭王落葬】何鴻燊入葬長眠家族墳場　賭王4名兒子送最後一程

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回澳經營自家生意

賭王四房有五名子女，其中何猷亨畢業於英國倫敦大學國王學院工商管理系，他回澳門後致力發展酒店業，創辦葡京人綜合渡假村。

【後生仔傾吓偈】馮盈盈識有錢仔被指貪慕虛榮　FYY不忿反擊：是上進拼搏的表現【有片】

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進軍影壇

何猷亨最近進軍影壇，為澳門本地電影《與你相遇的日子》作特別演出，以西裝造型於鏡頭前演出。四太抽空出席電影開鏡儀式並參與剪綵，以行動支持囝囝。

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向來有表演慾的何猷亨亦曾於慈善晚宴上大開金口，演唱得十分投入且甚有台風，未知他會否考慮加入娛圈作多線發展。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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