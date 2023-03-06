【腦疾病】荷里活巨星患失語症影響認知能力 拆解額顳葉認知障礙症兩種形式

▲ Bruce Willis患上失語症。

從影40多年的荷里活巨星布斯韋利士（Bruce Willis），在2022年3月突然宣布息影，其家人證實他罹患失語症 (Aphasia)，已經影響到認知能力，消息震驚各界。法新社報導，67歲的布魯斯威利，最近家屬發聲明指出：「布斯韋利士的狀況已有改善，我們現在有了更具體的診斷，是額顳葉認知障礙症（Frontotemporal Dementia, 簡稱FTD）。」不少讀者都不明白這兩個病有什麼關係，希望筆者能解釋一下？

失語症可以是一個現象，而失語症的成因通常是源於腦部受到破壞，因此當一個病人突然出現失語症的現象，就應排除腦科問題，最常見的當然是中風，其他原因包括腦震盪、腦炎、腦腫瘤、癲癇症或腦部退化的疾病，例如認知障礙症（Dementia）等等。假如急性腦科問題 (例如中風、腦部創傷等) 排除之後，剩下來的就應該懷疑是精神疾病 (例如腦部退化的認知障礙症)。

就已布斯韋利士為例，在上年三月的時候，家人已證實他有失語症的問題和影響了認知能力，換句話說，當這兩個現象放在一起，急性病因就包括中風、腦震盪或腦炎，而慢性的病因就比較高機會是腦腫瘤或認知障礙症。

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認知障礙症的類型可分成阿玆海默症（Alzheimer’s Disease）、血管性認知障礙症 (Vascular Dementia)、路易氏體認知障礙症（Dementia with Lewy Bodies）、額顳葉認知障礙症等，無論是65歲以上的老年認知障礙症或65歲以下的早發型認知障礙症，均是以阿玆海默症的患者最多，在早發型認知障礙症中，額顳葉認知障礙症患者的比例則已逐漸增加。

額顳葉認知障礙症，腦部病變出現在額葉 (frontal lobe) 和 顳葉 (temporal lobe) ，由於額顳葉管理決策力、判斷力、行為和語言，所以額顳葉認知障礙症會出現有字講不出來、語言斷續等。

額顳葉認知障礙症就其症狀主要有兩種型式：1. 言語退化型 和2.行為異常型。言語退化型可再分為，表達能力逐漸變差的「非流利性漸進性失語症」(Progressive Nonfluent Aphasia, 簡稱PNFA)，以及患者漸漸無法使用、理解、想不起語詞的「語意認知障礙症」(Semantic Dementia, 簡稱SD)，相信布斯韋利士是屬於這兩款言語退化型的其中一款。

假如身邊的長者出現性格大變、不合常理的行為或語言表達不流暢，這樣應及早帶他們見專業人士評估，首先要排除急性的腦科問題，假如問題持續或屬於慢性，那麼就有可能是屬於精神科的認知障礙症！

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文章獲林震醫生授權轉載。