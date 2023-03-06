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【癌症殺手】20歲女飲熱水紓緩胃痛半年後確診胃癌　醫生揭4大致癌原因

醫生診症室 11:34 2023/03/06

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20歲女飲熱水紓緩胃痛，半年後確診胃癌，醫生揭4大致癌原因。

身體不舒服時，大部分人會建議多飲熱水，但熱水並不能治百病。内地一名20多歲女子因胃痛時習慣靠飲熱水紓緩，半年後去醫院檢查後，竟證實罹患胃癌。

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綜合内地媒體報道，該名20多歲的賈姓女子經常胃痛，便上網搜尋紓緩胃痛的方法，只見有人稱「多喝熱水」就可以，於是一直靠喝熱水緩解胃痛，未料半年後因上腹痛、胃反酸等問題，決定前往醫院做胃鏡檢查，揭患胃癌並接受了兩次手術。

現代許多年輕人主張胃痛或經痛時「多喝熱水」以紓緩痛症，但深圳市羅湖醫院集團副主任醫生趙毅表示，喝熱水不但不能紓緩胃痛，溫度過高的水會更加刺激胃黏膜，不過並不會導致胃癌。他解釋，導致胃癌的病因實際上很複雜，目前認為與環境、飲食習慣、家族史遺傳因素、以及幽門螺旋桿菌的感染有關。

近年胃癌的致死率呈下降趨勢，但趙醫生建議，預防胃癌要養成健康的飲食、生活習慣，提升健康保險意識。

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認清8大胃痛成因

胃痛是都市人常見疾病，大部分人都曾經歷胃痛，不過每個人的胃痛程度各有差異，而且原因有千百種，但無論是輕微、偶發的胃痛，還是突如其來劇痛，也勿忽視。以下綜合了最常見的8大胃痛成因，認清不同症狀才能作出適當治療。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為七大常見症狀：

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據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

  • 受幽門螺旋桿菌感染
  • 進食鹽醃食物
  • 進食加工肉製品
  • 過重或肥胖
  • 吸煙
  • 飲酒

5類增加胃癌風險食品+7種預防胃癌食物

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責任編輯：羅嘉欣

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