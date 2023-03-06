【沉冤得雪】被當性侵殺人犯坐足38年冤獄　男子靠驗DNA逆轉案情終證清白

▲ 美國加州洛杉磯一名法官日前宣布，無罪釋放被當作性侵殺人犯的男子Maurice Hastings。

美國加州洛杉磯一名法官日前宣布，無罪釋放被當作性侵殺人犯的男子Maurice Hastings。他所牽涉的案件發生在40年前，意味著從定罪計起，他入獄時間已長達38年。而他之所以被無罪釋放，與重新搜證下發現的一項關鍵證據有著莫大關係。

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綜合外國媒體報道，現年69歲的非裔男子Maurice Hastings，涉嫌捲入一宗發生在1983年的性侵殺害案。當時受害人Roberta Wydermyer的遺體，被警方在洛杉磯郊外一輛汽車的車尾廂發現，身上有多處傷痕，頭部被一發子彈擊中，同時在其身上發現犯人的精液。

Maurice Hastings被警方作為首要嫌疑犯拘捕，但他堅稱自己是清白，最終他在1988年被裁定終身監禁，且不得假釋。而在獄中的他沒有放棄上訴，惟一直遭到駁回。直到2022年，他向「定罪完善小組」（Conviction Integrity Unit）提交無罪聲明，終獲協助。

在2022年6月重新檢驗後，發現受害人口腔拭子驗出的精液DNA，與Maurice Hastings並不符合。而在DNA資料庫中，符合的疑犯實為Kenneth Packnett，但他已在2020年死於獄中。

Maurice Hastings已坐了超過38年的冤獄，而他在去年10月獲准出獄。他向傳媒表示一直祈禱重獲自由的一天會來臨，並表示：

今天站在這裡的我，不是痛苦含怨的人，我只想趁目前還有機會，好好享受人生。

負責為Maurice Hastings上訴的檢察官George Gascón表示，Maurice Hastings在過去40年於獄中用盡一切方法，試圖證明自己清白，卻一再被否決。但他一直堅信，自己總有一天會聽到法官宣布無罪。

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責任編輯：羅嘉欣