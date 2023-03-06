【家用問題】孝順男月付單親媽媽$1.7萬家用　驚揭家姐袋一半掙扎繼續俾

▲ 台灣一名孝順男月付$1.7萬家用單親媽媽，但發現家姐袋了一半。

講錢傷感情，家用問題隨時引起家庭不和。台灣有名男生為報答單親媽媽的養育，支持她退休，每月付高額家用養阿媽。可是，他無意間發現媽媽將一半家用給大女，即變相孝順男養媽媽之外，更養家姐一家四口。他很不甘心，但同時擔心如減家用，家姐沒有金錢支援，最終苦了一對姪仔姪女。

該名男生在3日（上周五）在網上討論區Dcard發帖文，發現每月給媽媽家用中，家姐收了約一半，養埋家姐一家四口，「實在是很無助、不甘心跟不知所措充斥著內心」。

事主現年30歲，在單親家庭成長，媽媽65歲，而39歲家姐是名家庭主婦育有一對仔女。家裡自幼環境不好，旅遊、美食、遊戲、購物等在他有記憶以來幾乎是零，好幾年才買1至2件新衫，而手機、零食、額外的教科書等等，是他從15歲開始半工半讀自己買。

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給巨額家用報答單親媽媽

媽媽在數年前退休，積蓄大概不到10萬台幣（近2.6萬港元），事主知道媽媽成世人賺的錢都花在他跟姐姐身上，辛勞工作捱到身體出現毛病。事主是孝順仔，他半強迫媽媽退休，承諾以後養媽媽。

他長大後出社會工作，待遇十分不錯，由每月給媽媽3萬台幣（約8千港元）家用，到最近兩三年每月6.5萬台幣（近1.7萬港元），在台灣來說算多。不過，他近日無意間看到媽媽的存摺，本來只純粹關心阿媽的收支，卻發現一直被家姐挪用家用。

明細顯示我媽每月會匯出數筆錢到我姐的帳戶，每筆金額大概幾千到1萬多（台幣）不等，越往前翻我精神越恍惚，計算機按了一下，我媽給我姐的錢平均起來每個月有3.5到4萬（台幣，約9千至1萬港元）。

震驚家姐袋一半家用

事主很震驚，他跟家姐從小感情普通，家姐高中畢業後出社會工作，比他出來工作早10年，10年間做行政、總務、待應這類工作，夠維持自己生活，但沒能力俾家用媽媽。

家姐早婚，懷了兒子閃婚，姐夫職業是餐廳廚師，收入每月賺約5萬台幣（約1.3萬港元），加上要租樓，一人工作養全家。到姪子4歲了，知道家姐又懷胎，細佬很擔心家姐一家狀況。不過，家姐精打細算買了幾樣保險。

具體甚麼保險我不知道，總之懷孕到（第一胎）小孩出生，保險公司給了我姐3X萬……我姐真的很猛，不知道為什麼（第二胎）保險公司又給了她一筆逼近30萬（台幣，近8萬港元），而且還直接停售了我姐買的保險。

給姪仔姪女大利是

細佬很愛錫一對姪仔姪女，兩個小孩出世，每人封10萬（台幣，近2.6萬港元）利是。家姐很精明，將利是加保險金留起，當成兩個孩子未來的教育基金，一半定存，一半定期定額。

不過，事主一直想不通家姐一家四口平日開支如何夠，租樓、水電煤、電話費、伙食費、小朋友用品、學費等。到他發現媽媽將家用給家姐，才解開了疑團，原來自己做了家姐的提款機ATM。孝順男直言︰

給我媽媽錢是為了感謝她這麼辛苦把我養育成人，是為了不要讓她再吃水煮麵條加醬油，是為了讓她看到喜歡的衣服可以直接去試衣間……

事主不想補貼家姐，但又不知怎麼開口，又想到媽媽常說，她不在後，兩姐弟就是世上彼此唯一的親人。還有一個重要原因掙扎繼續給巨額家用。

斷了我姐家裡的金援，可憐的又還是兩個小孩。看著姪子屁顛屁顛跑過來跟我說舅舅抱抱，我嘆了口氣，我這麼做只是希望減輕我姐跟我姐夫的負擔……

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責任編輯︰王明芳