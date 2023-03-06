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【明星育兒】郭富城爆女兒愛上網影響集中力　嚴父上身2個舉動強制學習

育兒經 12:24 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

城城原來是嚴父！

天王郭富城(城城)與太太育有2女，大女5歲，而細女快將4歲，兩女都已經讀幼稚園，城城日前接受訪問時透露，出席學校家長會時，老師告訴他女兒在上學時有點容易分心，所以城城即刻嚴父上身，2個舉動令她們回歸學習。

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城城的新片《斷網》近日上映，他於片中飾演網絡保安公司資訊保安主任，他接受台灣的傳媒訪問時，表示自己現實生活中懂手機軟件，但對於專業的電腦操作只算是懂一半。很多家長都會讓小朋友接觸電子產品，俗稱電子奶嘴，城城被問題會不會限制女兒便用平板電腦等，城城表示早前出席家長會，老師告訴他女兒在上學時有點容易分心:

1個月之前，我強制小朋友不能看電視、把iPad收起來，強制小孩學習。

城城今次嚴父上身，希望兩個女兒專心學習。出名孝順的城城，在訪問中都談到家庭問題，他主動提及亡母，表示在媽媽在世的時候，最希望見他成家立室，他幫了媽媽圓了這個夢：

每個人都有成長的階段，到某一個段落要組織家庭，我媽媽在世的時候，就非常希望看到兒子成家，我幫她實現了。

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而現在擁有兩個「前世情人」的城城，也覺得做爸爸的快樂是工作上不能比擬的：

我現在有兩個女兒，那不是工作上面能帶來的快樂，更不是其他東西可比擬的。

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責任編輯︰王明芳

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