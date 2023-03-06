【兩性關係】親子鑑定發現孩子非親生 妻一句「泳池水不乾淨」綠帽夫竟相信

▲ 《親子鑑定師手記》劇照

當最荒謬的謊言出自與你晚晚同床共枕的另一半時，你會選擇相信嗎？内地一對夫婦日前前往進行親子鑑定，發現兒子非丈夫親生，妻子以「泳池水太污糟」蒙渾過關，丈夫竟然相信之餘更說出一句回應，令在場的法醫也啞口無言。

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綜合內地媒體報導，有司法鑑定科學研究院近日分享幾宗「民事委託案件事例」，當中紀錄研究員在親子鑑定項目中的人生看見人生百態，資深法醫張素華覆述最深刻的個案，曾有一對夫妻帶孩子來做鑑定，鑑定結果顯示孩子不是丈夫親生，妻子即場辯解:「因為自己經常去游泳，泳池水不乾淨，因而導致結果有誤，而最荒謬的是丈夫竟然選擇相信太太說法。而法醫作為第三方，既無權過問別人家事，只看到被綠帽後的丈夫一直在執著報告裡的小數點的準確度。

這些奇特又詭異的鑑定案例多不勝數，法醫指有太太在人工受孕產子後，發現自己不是生母的悲劇；也有前妻偽造鑑定結果多年後才被揭發真相。而很多外表誠實的男人，或楚楚可憐的女人，原來都可能是出軌、偷食。

曾經有懷孕女子一次過帶7個男伴前來檢查，結果發現所有人都不是生父，此外，由於鑑定技術範圍不侷限於人類的血緣關係，因此有鑑定公司收過床單是否被別人睡過、被潑糞提屎找兇手、牛肉是否混豬肉、確認車禍肇事狗、海鮮拼盤被質疑用混種魚與植物種類等光怪陸離的鑑定要求。

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責任編輯：王明芳