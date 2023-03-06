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【公屋輪候】港媽苦等8年獲派石籬公屋　單位1個嚴重問題空歡喜一場

親子 11:58 2023/03/06

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有港媽苦等8年公屋，終於獲派石籬公屋，但單位有1個嚴重問題，令她空歡喜一場。

不少人認為獲派公屋，就等於中六合彩！不過有港媽早前於網上發文表示，等候公屋8年，1月尾終於收到「派屋信」，感到相當開心，但看到公屋單位真身後發現有1個嚴重問題，令她空歡喜一場，心情好差。有網民得悉該單位的問題後，更勸港媽不要更好，再等下次機會。

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該港媽於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 裕雅苑 昭明苑 安秀苑 冠山苑 啟欣苑 驥華苑 愉德苑」發帖，指自己排隊苦等了8年公屋，今年年初六（1月27日）終於等到，收到房屋署的「派屋信」，獲派葵涌石籬公屋單位，滿心歡喜的港媽看到單位真身，卻令她相當失望，坦言「白開心一場」，更斥責石籬管理處很氣人，

石籬管理處氣人，居然將漏水的舊屋沒維修好的屋，還要派給人，又不交樓，一直話樓上住戶要維修，又冇一個時間給人哋幾時維修好？

她向房屋署講述單位漏水的問題，更令她一肚氣，房屋署竟告知她「要唔要（公屋單位）都要計一次」，

又煩又好火，咁公平嗎？又不係我嘅問題！管理處又給唔到時間來交樓，怎麼辦才好？好煩。

貼文一出，即掀起網民熱議，不少網民同情樓主遭遇，認為樓主不要接受漏水樓，「漏水手尾長唔要，希望下一次更好」、「不要，等第二次機會」、「我二派都係頂樓漏水單位，一樣叫維修，叫我簽同意書等維修完，維修咗大約2至3個月，我再去睇仍然有水漬，問題無解決到，我最後選擇放棄等三派」、「咁真係好氣人嘅」。樓主回應網民說，「又唔知下一次（派的單位）係乜，多謝晒」。

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責任編輯︰王明芳

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