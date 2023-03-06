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【日本蛋缺貨】本港超市現搶購潮　街坊狂掃$20日本蛋戰況激烈

食用安全 12:16 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

大批市民在超市搶購日本蛋。（Facebook群組「將軍澳主場」圖片）

港人一向最愛日本雞蛋，不過受禽流感疫情影響，日本近日出現缺蛋潮。日前有將軍澳街坊分享影片，可見有市民於超市搶購日本蛋，場面相當激烈。

最新影片：

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【湊得輕鬆啲】DJ阿正與正媽互揭母女缺點 正媽剖白對女兒最窩心期望

昨日（5日）有網民於Facebook群組「將軍澳主場」上載影片，並配文「估下搶啲咩呀」。影片拍攝於一個超市內，大批顧客爭先從紙箱中取出日本雞蛋，場面擁擠，有人手中已捧著數盒「戰利品」，而部分紙箱亦被搶購一空，影片中更聽到有人高呼「俾我出去啊！」

樓主其後又於留言區表示，「$20一盒今時今日又真係幾抵」，又上載超市開門前的照片，可見當時已有大批市民在門口等候。

帖文引起網民熱議，不少人直呼「跨張」，亦有人留言「盲搶炎」、「香港特色！weekend特色！餓狗特色」、「痴咗」。

日本以外10款無毒安全雞蛋名單

日本雞蛋面臨缺貨問題，除了日本蛋之外，又有哪個地方的雞蛋值得選擇？水中銀（國際）生物科技有限公司，在去年7月至8月期間抽檢市面上16款雞蛋樣本。除了3款日本雞蛋外，以下是10款通過毒性檢測的安全雞蛋：

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責任編輯：羅嘉欣

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