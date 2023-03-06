【飲水迷思】6種超錯飲水方式　醫生揭增1種衍生物患癌風險急升

▲ 6種超錯飲水方式知多少? 醫生揭衍生物急增肥胖患癌風險。

不少人都會一日飲８杯水，但有醫生卻指其實正確飲水方法亦是非常重要，若適得其反，不僅導致肥胖問題，嚴重的甚至可能罹患癌症，更點名增1種衍生物患癌風險急升。

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高雄榮總職業醫學科主任祝年豐在YouTube頻道《健康2.0－名醫觀點》表示，人體每日需攝取2000cc～3000cc以上的水，才能促進循環、幫助尿液排出毒素或代謝物，但若是喝水方式不正確，不僅會喝進毒素，還可能導致不少健康風險，又歸納常見6種錯誤的喝水方式。

6種錯誤的喝水方式

塑膠杯裝熱水

塑膠樽裝熱水

塑膠水壺裝熱水

塑膠吸管喝熱飲

塑膠袋裝熱湯

塑膠湯匙舀湯

祝年豐說明，上述塑膠容器若是用來盛裝熱水、熱湯，熱力會令塑膠滲出一些化學物質，又稱「環境賀爾蒙」的物質，恐會造成人體代謝內分泌失調、肥胖及罹癌等風險。

除了以上種種，祝年豐又指環境賀爾蒙亦會造成性早熟、不孕，尤其是女性乳癌與子宮內膜癌，而男性則可能出現攝護腺癌或膀胱癌。

至於要如何避開環境賀爾蒙？祝年豐建議，最重要的還是減少使用塑膠製品、正確使用塑膠容器，若是要喝熱飲或外帶食物時，多留意塑膠袋是否符合法令規範，微波也需挑選品質合格的保鮮膜。

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責任編輯：羅嘉欣