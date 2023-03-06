【攝理教】自稱攝理教徒家人爆料　指鄭明析要女教徒行catwalk【有片】

▲ 真係愈爆愈多！

近日方力申公開認愛與邪教教主性侵女生葉萱（Maple Yip）拍拖，引起全城關注！

小方表示認識女友第一日已知道她的過去，並指父母極之喜歡女友，不介意她的往事，又表示會陪伴女友到韓國出庭，大讚對方非常勇敢。

由於小方女友被發現是Netflix上架的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》從而引起話題，首集以韓國攝理教為主題，而攝理教的教主鄭明析，曾因性侵被判囚10年，以「愛的教育」之名來性侵來自世界各地的女信徒，行爲令人髮指！

【小方新歡】方力申認女友曾被性侵 承諾爭取陪伴對方到韓國出庭

自稱攝理教教徒家人爆料

近日有YouTuber在節目中《超擔心！我家人加入了新興宗教13年》為題，邀請一名自稱其哥哥為攝理教教徒的民眾，大爆箇中內幕。

他稱兄長信奉攝理教13年，當時因面臨重考感到迷惘，此時遇到傳教人士搭訕，之後哥哥就將所有時間奉獻到宗教，甚至成為執業醫生後還想為此放棄工作。

這位自稱是教徒家人的民眾談及當年和哥哥一起到韓國攝理教的會址，指教派有一個類似聖地的地方，他們進行觀光，參觀一些景點、建築物與裝置藝術等。

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親到韓國攝理教的會址 鄭明析有個人魅力

他說聖地有很多10條像是爬山步道的路徑，他們走其中一條，來回差不多花了4、5個小時，他說他們來韓時所住靈修會佔地甚廣，佔了一整座山，足見攝理教財力雄厚。

他續指教主所住的地方是「聖地」中間，是一幢日式平房，窗戶沒任何遮掩，又指鄭明析據說每天只需睡兩小時，其餘時間都在做運動以及看聖經，故教徒認為他很有神力。

教徒的家人說鄭明析口齒伶俐、「說話很戲劇化」，連聽不懂韓語的他都可感受到他好像在說些什麼，讓他相當驚訝。

▲ 自稱攝理教徒家人爆料。

女教徒要行「行catwalk」

他又指在聚會聽完教主講話後有奉獻金錢的環節，其哥哥奉獻大量金錢，之後又會播放音樂，讓女生像模特兒「行catwalk」，但對象只是教主鄭明析，因為她們都是向着他走台步。

而且，攝理教鼓勵教徒運動，但也有「做騷」的情況，例如鄭明析進了一球的話，教徒會全場拍手大讚鄭明析：「鄭老師真的大厲害了！」

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