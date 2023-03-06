【不老女神】42歲蔡依林冰島浸溫泉晒泳裝照　罕露身體一部位粉絲激讚如嬰兒般嫩滑

▲ 42歲蔡依林冰島浸溫泉晒泳裝照，罕露身體一部位。

42歲蔡依林（Jolin）自1月完成個人演唱會的工作後，便一直處於養尊處休狀態，日前更飛往到冰島旅行，與友人到當地名勝「藍湖溫泉」，大浸溫泉浴，並將相關泳裝照與一眾粉絲大方分享。相片中，只見Jolin的泳衣看似非常保守，惟貼身的剪裁卻令她玲瓏有凸，豐滿的上圍，完全表露無遺；亦意外揭露女神的腳板竟如嬰兒般嫩滑，令不少人大讚她全身保養功夫十分到家。

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蔡依林日前到冰島知名打卡景點「藍湖溫泉」大浸溫泉。綁上丸子頭，身穿碎花長袖連身泳衣的她，雖然上身被包冚，但由於泳衣十分緊身，因此亦無法遮擋其澎湃的上圍，而下半身的開衩剪裁亦將她的修長美腿表露無遺。與友人一同浸浴，樂不思蜀的她不時開懷大笑，有時轉換姿勢影相時，有粉絲更留意到，她露出的腳板，竟然非常白滑細嫩，佩服女神保養絕不馬虎。

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事實上，身為台灣樂壇天后的蔡依林，儘管出道多年，但無論肌膚或身材，狀態都仍然非常好，即使年屆42歲，外型上卻與一名大學生無異，她早前亦曾大方分享4個保養法，大家不妨參考。

1.每天至少睡 7 個小時

儘管工作行程非常緊密，但Jolin均堅持每天睡至少6至7個小時，避免捱夜，因她認為捱夜不但會導致氣息差，亦會減慢新陳化謝。她又指睡眠不足，很容易發胖，因此充分休息是非常重要。

2.均衡飲食

曾歷嬰兒肥的Jolin，過去曾試過不少錯誤減肥方法，導致停經半年。因此，與其使用極端減肥法，她指現在的自己更注重均衡飲食，儘量避免高鹽，高脂的食品，並多菜少肉，以保持身體肌膚的光澤。

3.每日飲足2,800毫升水

多喝水除了可有助排走體內毒素，還可促進新陳代謝，減少水腫。Joilin 亦指自己每天會喝足2,800毫升的水，間中亦加入檸檬片，幫助美白肌膚。

4.每星期做一兩次蒸氣浴

蒸氣浴，可加快血液循環，提升好氣息，因此Jolin每星期進行一兩次蒸氣浴。此外，她又十分注重瞼部打理，不但做足卸妝程序，不用工作的日子更會直程素顏示人，以減輕肌膚負擔。

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責任編輯：羅嘉欣