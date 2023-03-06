【旅行攻略】帶長輩去旅行吵架也要繼續去 方健儀：珍惜家人齊整相處的日子

▲ 方健儀指，家庭旅行有齊整的感覺。

很多年輕人，一聽到帶父母去旅行都耍手擰頭，因為大家的喜好及作息不同，與其夾硬在一起，不如各自與志同道合的朋友結伴。

早前我獲邀到ViuTV《Auntie妳好》節目，就是暢談這個問題。雖然我帶兩老去旅行的經驗頗豐富，但誠言我也曾在旅程中跟他們吵架。不過我甘願再次入「虎口」，全因為家庭旅行給我齊整的感覺。

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我們這一家多年前已非完整一塊。姊姊20年前已移民加拿大，妹妹之前要長駐內地公幹，我婚後亦自組家庭。家庭旅行的用意，就是把各散東西的我們聚在一起。很記得我們多年前到溫哥華探姊姊，一行人到滑雪勝地威士拿租了一個套房一起住。有天早上廚房傳來香氣，驚悉原來媽媽正在弄火腿煎雙蛋。你可能覺得那是平常事，但媽媽早年為口奔馳，我記憶中吃媽媽親手弄的早餐已是小學時期了；吃着媽媽煮的煎雙蛋，我感動萬分。

人大了，更珍惜一家人齊整相處的日子，因此我有能力時都安排家庭旅行懷緬一下。我總結了一些帶長輩旅行的貼士，大家不妨切磋一下︰

一、入住有早餐的酒店︰因為兩老習慣清晨5時起床。讓他們有早餐寄託，吃飽跟手辦大事，我起碼可以睡到早上8時；

二、少吃多餐︰兩老不能走路太久。所以早餐與午餐中間會去喝咖啡，簡單午餐後不久去下午茶，坐下給兩老上載相片到fb、IG放閃。晚餐最好傍晚六時吃，他們回酒店休息後，我便可逛夜街；

三、交通方便︰兩老認為全世界鐵路轉車應該像旺角站般，走過對面月台便是。選擇包車出入也不致破產的旅遊地點，台灣或內地或是不錯的選擇。

旅行始終是一件賞心樂事，只要事前有周詳計劃，無論跟老中青去相信一樣開心。

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全文刊於《晴報》，原題為同長輩旅行注意事項