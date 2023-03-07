城大大型創新創業計劃HK Tech 300兩年培育逾500初創團隊　立足香港　延至內地　推動創科發展

▲ 城大推行大型創新創業計劃HK Tech 300，鼓勵城大學生、校友、研究人員等積極投入創科行列，將創意轉化為初創企業。

香港正全速朝著國際創新科技中心的方向發展，而在培養人才和鼓勵創新創業方面，大學一直擔當舉足輕重的角色。香港城市大學（城大）自2021年3月宣佈投放五億港元，推行大型創新創業計劃「HK Tech 300」，至今已培育了超過500隊初創隊伍，及向超過100間初創公司提供高達100萬港元天使基金投資，不但為香港年青人開啟科創旅程提供了支持和保障，亦為香港創科發展注入了新動力。城大更進一步把計劃推至內地，舉辦了第一屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」，將城大的研究成果及知識產權的實際應用延伸至內地，推動並建構兩地更緊密的創新創業生態系統。



計劃成果豐碩 培育逾500支初創團隊



HK Tech 300以「創科無限 引領未來」為主題，協助有志創業的城大學生、校友、研究人員，以及其他人士成立初創企業，投入的資金及計劃規模，均是亞洲區內大學之首。計劃目標於三年內培育300間初創企業。現時已有超過1,300位城大學生、校友、科研人員及其他人士，參加了由專業機構提供的創業培訓，超過510隊初創團隊獲十萬港元種子基金，逾110間初創公司更獲高達100萬港元的天使基金投資。他們涵蓋深科技、資訊科技和人工智能、生命科學和健康科技、金融科技、環保和教育科技。

城大的基礎研究及創新水平屢獲國際權威認同。在英國泰晤士高等教育（THE）公佈的2023年世界大學排名位列世界前百名，以論文被高度引用的全球排名前2%科學家人數比例計算，城大高踞亞洲大學三甲。根據美國國家發明家科學院，全球頂尖100所獲頒最多美國專利的大學，城大亦連續六年排名冠絕本地大學。城大校長郭位教授說：「城大透過推動尖端科研成果和舉辦創新創業計劃，產生協同效應，成為全球最具創新力的大學之一。我們會繼續加快創新步伐，為社會作出更多貢獻。」

HK Tech 300其中一個特色是，其他大學的學生或校友及有志投身科創行列的人士，只需應用城大的研發成果和技術於他們的產品和服務中，便可申請參加，促進將科研成果轉化為實際應用。目前超過 15% 的HK Tech 300項目便是由非城大的學生或校友通過使用城大開發的知識產權或技術而創辦的。



聯繫各界 壯大初創生態圈



初創需要具完善的商業模式及業界支持才能行穩致遠。在短短兩年間，城大與包括華潤創業有限公司在內的九間科創投資企業及基金建立了共同投資合作夥伴關係，向獲甄選的HK Tech 300初創公司提供額外近兩億港元的天使投資。數間初創公司更已獲風險投資者青睞，獲投資總額超過7,800萬港元。

透過HK Tech 300，城大連結80個合作夥伴，包括創新科技署、投資推廣署、香港科技園公司（科技園公司）、香港數碼港管理有限公司（數碼港）、四大商會、工商及創科業界、專業機構等，為初創團隊提供多元化專業服務及創業支持。其中300多隊HK Tech 300種子基金團隊，已同時加入科技園公司前期培育計劃，獲科技園公司額外十萬港元的種子基金。約120位資深工業家、成功企業家、傑出校友亦加入了「創業師友計劃」，為初創團隊在創業路上出謀獻策。多項成就印證了社會各界對城大促進產學研合作的肯定，亦呼應了計劃矢志壯大初創生態圈的願景。

▲ 作為HK Tech 300的策略夥伴，科技園公司主席查毅超博士說：「科技園公司與城大HK Tech 300合作，培育頂尖人才成為未來創科領袖，將他們的意念轉化成具影響力的創新成果。很高興由HK Tech 300推出至今，我們已攜手培育了數百隊初創團隊，幫助他們在科創路上逐步成長。」

▲ 數碼港主席陳細明先生說：「數碼港與城大同抱培育創新創業人才的願景，合力扶掖創新青年實踐創業理想。通過HK Tech 300及數碼港的協同支援及啓導，更多青年得以創業實現創新意念，推動大學科研成果的轉化應用及產業化，甚至拓展海内外市場，不但為香港的創科及新經濟發展注入動力，更在内地及國際舞台上展現香港的創新實力。」

▲ 計劃的創業導師之一、薈港資本董事及科技總監、城大電機工程學系特約教授林曉鋒博士說：「HK Tech 300帶動及孕育了團隊間互相砥礪的氣氛，並集結一眾業界精英，為初創團隊指引甚至搭橋鋪路，形成一個獨有且發展愈趨蓬勃的創科生態圈。」

▲ 另一創業導師、立法會（科技創新界）議員邱達根先生說：「城大連繫研究機構、大學、產業等持份者，有助支持更多初創企業加速成長，令創科發展成為經濟發展的新引擎。」

延伸影響力 推進多地創新發展



為結合香港和內地的初創發展優勢和資源，並將城大的研究成果及知識產權的實際應用延伸至內地，城大在2022年6月推出第一屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」，獲約300隊來自七個城市包括北京、上海、深圳、成都、長沙、青島、蘇州，與香港的初創公司及團隊參與。經過由多位企業家、風險投資者、專業人士，及行業聯會的代表組成的評審團數輪的篩選後，14隊初創公司最後於總決賽脫穎而出，賽果詳情將於短期內公佈。

城大積極在初創生態圈中營造合適的氛圍，推動創科邁步向前，為香港創新發展寫下亮眼的新篇章，並將繼往開來，培育更多初創生力軍，助力建設香港成為具有全球影響力的國際創新科技中心。

▲ 城大舉辦多場活動，為初創團隊提供絕佳的項目展示平台。圖為HK Tech 300初創團隊向創新科技及工業局局長孫東教授（右）介紹其科創產品。

▲ 城大與80個合作夥伴為初創團隊提供天使及風險投資、多元化專業服務及創業支持。圖為城大校長郭位教授（右五）、董事會成員梁少康博士（左五）及一眾創投公司代表和嘉賓合照。

(特約)