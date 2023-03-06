【健康必殺食】陸浩明鄭衍峰出海採蠔　與馮盈盈何依婷狂搞爛Gag

▲ 陸浩明與鄭衍峰主持《健康必殺食》。

TVB新節目《健康必殺食》今晚（3月6日）首播，節目由陸浩明（6號）、鄭衍峰（Leonard）擔任主持，馮盈盈、江嘉敏、何依婷、邵初、梁凱晴、林秀怡、林鈺洧、陳詩欣、林凱恩等當嘉賓主持，每集按照不同主題推介健康美食，從食材出發，教大家掌握健康飲食秘訣。

節目並邀星級大廚陳國強、陳曉樺（Hilda）、湛錦鈿（Oreo）坐鎮，輪流利用主題食材炮製「必殺」美食。

▲ 大家跟Oreo學廚。

出海採蠔展雄風

首集主題是「男士食物」，嘉賓主持為馮盈盈、何依婷（Regina）、林凱恩以及黃婧靈（波波）。6號、Leonard、馮盈盈及何依婷首站去到流浮山，探討被譽為「男士恩物」的蠔，6號、Leonard更會孖住出海採蠔大展雄風，兩位女士則跟靚仔廚師Oreo齊齊炮製柚子蜜餞金蠔配千層薄脆。

煮食時，4位主持狂食字搞爛Gag，當Oreo指要煨金蠔，4位主持即合拍地對住金蠔係咁嗌「喂」，之後眾人將煎金蠔重任推給Regina，6號更笑言她是「Re煎na」。

▲ 馮盈盈（左2）、何依婷（右1）任任嘉賓主持。

茄紅素助減患前列腺癌

林凱恩、波波則孖住去農莊摘木虌果（天堂果），天堂果含有豐富茄紅素，有助減低患前列腺癌風險，陳國強師傅即場以天堂果入饌，炮製出「好腰好腎好男人必食菜」京蔥爆豬腰及「守護前列腺健康必殺食」天堂果燴肥牛，色香味健康俱全。

至於第2集主題是「超級食物」，嘉賓主持是邵初、江嘉敏和梁凱晴。6號聯同三位靚女去到農莊玩遊戲，齊齊落田尋覓「超級食物」，當中鬼主意多多的邵初出招收埋食材，相當百厭。

▲ 第2集由梁凱晴（左）、江嘉敏（左3）同埋邵初（右）任嘉賓主持。

江嘉敏則和靚仔廚師Oreo相當投契，6號指自稱單身的Oreo貌似吳卓羲，Oreo坦言：「都有人話過我似。」

嘉敏即接話謂：「我細個都好鍾意吳卓羲。」Oreo更即席唱了幾句吳卓羲的《別怪她》。

林鈺洧首拍綜藝節目

而第3集主題是「卵類食物」，嘉賓主持是林秀怡、陳詩欣和林鈺洧。出爐港姐冠軍林鈺洧，今次更是首次參與TVB綜藝節目。

Leonard帶領林鈺洧、林秀怡去到雞場尋找罕有的「雙黃蛋」，萬雞當前，兩位靚女被嚇到尖叫連連，遴迍的鈺洧更不慎揸爆蛋，場面搞笑。

之後，3人跟陳國強師傅學煮蛋料理，其間林鈺洧大晒拋鑊功架，雖然表現姐手姐腳，但最終成功過關，贏盡掌聲。

▲ 第3集由林秀怡（左1）、陳詩欣（左3）同埋林鈺洧（右）任嘉賓主持。