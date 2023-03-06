【冷清婚禮】花光21萬積蓄搞婚禮　新人哭訴過半數嘉賓缺席︰悲痛極了

結婚是喜事，尤其是與一眾親友好友共同分享這份喜悅，就更熱鬧開心。不過，近日美國有一對新人格雷（Gray Narvaez-Dragion）及丈夫尼克斯（Nyx），兩人花光了2.7萬美元積蓄（約港幣21.1萬元）在宴會廳搞婚禮，可惜卻換來慘痛的回憶，皆因本來答應到場的88位親友，當晚到場的不足40人，現場非常冷清，換言之人情亦少了一大截，一對新人被殺得措手不及，可謂傷金又傷心，新娘子完場後更不禁攬住老公在宴客廳裡哭訴︰

我悲痛極了。

18歲的跨性別者格雷穿上婚紗拍片，並上載影片在TikTok與網民分享。片中所見，現場有不少「吉枱」，他表示因為之前有88位親友都答應出席，但到場的卻不足40人，才令現場十分冷清。他呻爆本來精心準備了婚禮小禮物，將仙女棒送給客人，但現場太少人，惟有臨時取消舞會及多個遊戲環節，整場婚禮也被迫縮短。

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他又說自己禍不單行，與丈夫跳第一隻舞時竟然跌倒了，對婚禮不滿的還有雙方家長，因為新郎家人拍完婚紗照後就急忙離開了，而他母親亦全情不發一言︰「我媽一個字也說不出來，直到我父親逼她開口。」格雷表示，他和丈夫在2月27日婚禮過後就沒錢了，「我被開除後甚至無法負擔自己的食物，結果就連一半的人都不到。我悲痛極了。」他說與憧憬的婚禮差天共地，想不到婚禮就這樣被毀了。

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網友齊轟嘉賓沒禮貎

影片在網上瘋傳，獲數百萬的觀看次數，網友們紛紛表示同情與震驚，不少好心人更說願意贈送新婚禮物作安慰，他們也抨擊賓客沒禮貎︰「如果你無法參加就告訴新人，讓他們可以省下一筆錢，答應了又不來，真的很過份！」、「人不到禮也應該到吧」、「這樣太沒義氣了。」、又建議一對新人︰「你可以把這些人從生活中剔除。如果他們沒有在你最棒的一天出現，也不會在你最糟的時候出現。」亦有人質疑，該對新人緣不太好。

有男網友亦試過同樣的慘痛經歷︰「我妹妹也經歷過。我們準備了一個80人包廂，結果不到30人過來。我們盡了最大努力準備，但真是該死的。我絕不會這樣對待別人。」

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責任編輯：王明芳

