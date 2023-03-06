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【自己做老闆】棄年薪30萬創業開兩餸飯店　90後女生月賺更多︰不再打工面對KPI

親子 12:34 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

一名90後女生放棄年薪約30萬人民幣（約34萬港元），創業開兩餸飯店。（影片截圖）

打工仔各有辛酸史，有人寧願選擇創業，自己做老闆。內地一名90後女生受不住工作壓力，放棄年薪約30萬人民幣（約34萬港元），創業開兩餸飯店，結果月入甚至比以前更多，而且生活更開心，直言脫離公司、不再面對KPI，實在太快樂了。

創業月薪最多4萬

綜合內地傳媒報道，深圳95後姓王的女生於2017年大學畢業，2020年在一間互聯網大公司從事社群營運工作，年薪約20萬至30萬人民幣（約23至34萬港元）。王女指以前工作經常OT，回到家已午夜12時，月薪由1萬多至4萬人民幣不等。

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可是王女工作了一段時間後，開始出現心悸問題，加上工作壓力太大，她會出現幻聽，以為上司在叫自己。於是去年7月，她毅然辭職休息一段時間，期間萌生創業的想法。她自去年年底開始預備，今年初開設了一間快餐店。

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王女的快餐店提供12款菜式如兩餸飯般，只是以自助餐的形式，供食客自由享用，認為只要不浪費就可以。收費方面，男士15元人民幣（約17港元），女士則為12元人民幣（約14港元）。

不想再為別人打工

創業時間短，王女指現時每月收入不穩定，每天由幾百到幾千元人民幣不等，一個月最多能賺4萬人民幣（約4.5萬港元）。她選擇轉行是不想再為別人打工，想自己掌握生活。事實上她自創業後心態改變了，也變得愛笑，收穫更多。

王女在社交平台分享，她在店內的飯菜、預備餸菜的過程等，表示每天就是買菜、洗菜、切菜、炒菜、盛菜、洗碗，完成就可以放工。她寫道：

脫離公司太快樂了……再也沒有報告，再也不用面對KPI，再也不用昧著良心告訴客戶產品多好。

不過，有網民質疑王女的學歷、入大公司工作的背景，還有她的年薪，有人覺得她的分享頗離地。

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責任編輯︰王明芳

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