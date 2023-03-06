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【詭異現象】升降機限載7人　第6人入𨋢卻超重專家揭詭異真相

健康 11:46 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

有網民好奇，升降機明明限載7人，第6人入𨋢卻出現超重現象。

升降機常標示著「載重上限」，明確標示一部升降機的載重人數上限是多少。然而最近就有網民好奇提問，指在發現圖書館的升降機明明寫著可載重7人，原本升降機內已有4人，當他和朋友一走進去後卻超重，令他頓時感到十分疑惑，也引發網民熱烈討論。

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有網民周六（4日）在網上討論區PTT，以「電梯明明可以載7個人，但6個就超重了」為題發文。發帖者指自己最近和朋友去圖書館搭升降機時，明明升降機寫著可載重7個人，而當時升降機內只有4個人，但他和很瘦小的朋友進去之後卻超重，令他不禁覺得很疑惑。

帖文一出，隨即引起網民熱烈留言回覆，有網民直指是「無形的朋友」、「可能有你沒看到的朋友超重了？」也有人指自己曾遇過靈異經歷：「之前去殯儀館，電梯裡面6成滿就在叫了」。

但其實過往也曾有網民問過類似問題，指自己老家的大樓更換升降機後，明明是同樣品牌，結果規格卻從15人、載重820公斤，變成15人、載重750公斤。好奇為何更新後，額定載重人數一樣，實際載重公斤數卻減少。

有內行人士就指出，升降機標示的載重人數，指的是升降機內能站立的人數面積，而重量指的是摩打的最大載重。所以載重公斤數量與限載人數，其實是沒有關聯。

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責任編輯：羅嘉欣

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