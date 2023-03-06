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【廿四節氣】驚蟄害蟲細菌開始活躍 燃點艾條20分鐘有助消毒殺菌

健康 11:46 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

驚蟄自古以來被視為新一年開始耕作的季節。

今天是二十四節氣的驚蟄，相信最廣為人知的是到鵝頸橋底的打小人習俗。「蟄」是指不飲不食，動物冬眠的意思，驚蟄的意思是冬眠中的動物和萬物被春天雷聲喚醒，「春雷響，萬物長」，驚蟄自古以來被視為新一年開始耕作的季節，意味着大地甦醒過來，除了冬眠中的動植物被春天喚醒，我們的身體也開始活躍起來。

害蟲和細菌也開始活躍，此時可用艾草驅蟲、淨化空氣。一天燃點艾條20分鐘，有助消毒殺菌、解熱鎮痛、抗菌消炎、平衡情緒、改善睡眠。燒艾的煙有機會引起眼睛刺激、嗓子痛等，因此使用時需注意劑量。

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中醫很多時以艾為灸，針對身體所需在對應穴位進行艾灸，有助刺激經絡的氣血流通，從而溫經散寒、提升免疫力、固本扶陽。用艾草焗茶飲用，對女士尤其有益，能改善宮寒、經痛、手足冰冷情況，其祛濕功效有助改善頭重身困、四肢痠軟和身體疲勞。

艾草味辛、苦，性溫，歸肝、脾、腎經，能散寒止痛、祛濕、通經活絡、溫經止血。

艾草除了是中藥外，也是入饌的養生食材。把新鮮艾草汆水後便可配合不同食材一起煮食，艾草肉碎炒蛋也是個簡單選擇。

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撰文 : Charity 養生花茶達人

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