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【蔡天鳳碎屍案】5歲次子得悉蔡天鳳案好驚慌　麥雅緻不忌諱輔導︰你無做壞事

育兒經 13:03 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

麥雅緻與張頴康的5歲次子得悉蔡天鳳案後好驚慌，麥雅緻沒有忌諱與兒子輔導。

TVB藝員張頴康與麥雅緻（Angie）婚後育有3子女，分別為8歲的張雅喬（小豆）、5歲張迅橋（小花生、Makson）和1歲半的小蛋黃，麥雅緻為身教做個好媽媽，重返校園修讀兒童與家庭教育文學碩士課程，前年畢業。近日蔡天鳳碎屍案成為全城熱話，Angie在社交平台分享自己輔導小花生的對話。

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Angie上載3張兒子眼眶紅紅的照片，並指日前他飯後做功課時，突然煞有介事說：「媽媽，我唔想去『某』老師屋企，同學話俾我知呢，個屋企殺咗人……我好驚呀！」Angie感到愕然，小花生再追問︰「係唔係有壞人殺人呀？我好驚呀！」Angie坦承回應道：

嗯，係呀Makson，有個好好嘅媽媽俾壞人傷害殺死咗，不過唔係『某』老師屋企，而係喺佢屋企附近發生嘅，不過你唔洗驚，壞人而家已經被人搵到，唔可以再傷害到其他人。

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小花生多次強調很害怕，不想再去老師的家。Angie解釋不是去案發單位，即使要去附近也不必害怕，「你並無做壞事，並無做一啲唔好嘅嘢，所以唔使驚，壞人而家已經被人捉咗，唔可以再傷害到其他人……」

小花生又關心案中的受害媽媽（蔡天鳳）能否再回來，Angie稱蔡天鳳已上了天家︰「好可惜，嗰個媽媽好似公公咁，去咗個Moon度，唔可以再返嚟。」她教兒子一齊祈求蔡天鳳成為小天使，在天上看顧她的小朋友。小花生聞言後便擦眼淚說︰

我會做個乖孩子，我唔鍾意壞人。

麥雅緻修畢兒童與家庭教育文學碩士課程。（facebook圖片）

麥雅緻︰越避談越令孩子不安

事後Angie有加以安撫他的情緒，也讓她意識到，原來當社會上發生了一件這麼令人震驚、憤怒及傷感的事情，就算她沒有刻意討論提及，孩子仍會從不同渠道得知。雖然不少家長對子女避談有關案件的話題，但Angie選擇與子女坦承對話，她認為當孩子對事情一知半解，定會有很多困惑及疑問，亦伴隨不同的情緒。越是避而不談，越會令他們更不安。

我並不想以『細路仔唔好問咁多』作為終止話題，而是以小孩能認知的程度作解說，讓他們能說出心中所想以及安撫小孩子的不安情緒。

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責任編輯︰林綺玲

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