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【蔡天鳳被殺案】涉協助罪犯潛逃　遊艇公司男職員准保釋5月再訊

社會 11:44 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

被告林舜准保釋候訊。（陳國峰攝）

蔡天鳳被殺案，41歲遊艇公司職員涉協助罪犯由香港潛逃往澳門，被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，案件今（6日）於九龍城裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官將案件押後至5月8日再訊，與相關案件一併處理，以及待警方進一步調查，控方不反對被告保釋，被告准以現金5萬元保釋外出候訊，其間不得離港。

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被告林舜（41歲），報稱遊艇公司職員，被控1項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。控罪指，被告於2023年2月24日，在香港某處當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

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被告今由警方押解到庭應訊，被告站在犯人欄內，雙手被鎖上手銬。被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至5月8日，與相關案件一併處理，並待警方進一步調查，另不反對被告保釋，辯方則有保釋申請。

裁判官將案件押後至5月8日，其間被告准保釋，保釋條件包括現金5萬元、不得離港、交出所有旅遊證件、每周到警署報到2次，以及居住在報稱地址，住址如有更改時，需於24小時內通知警方。

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記者：梁錦麟

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罪案 蔡天鳳 罪行 謀殺 澳門 香港 九龍城

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