【時尚速報】Longchamp夥芬蘭玩味家品Fatboy推吹氣梳化　$1450貴氣型格潮爆沙灘

▲ 雖然炎夏還未到，但法國手袋品牌Longchamp已經找上Fatboy，推出Glamping O吹氣扶手椅，留意椅側有著側袋。吹氣椅由再生聚酯纖維製成，皮革翻蓋則以通過LWG Gold認證的皮革製造，務求盡量做到節能減碳。（$1,450/Longchamp）

通常傢俬品牌取名都會選擇一個一本正經的名字，顧客大可以從名字中了解到品牌所走的市場路線，因此，當大家看見來自芬蘭的家品品牌竟然以Fatboy之名來行走江湖，應該都會懂得他們的設計以玩味為主，務求令到大家的家居都可以「癲番夠本」。

要談家品品牌Fatboy，首先要喚回大家的陳年記憶，不知道大家還有沒有印象在2000年左右，當時部屋風格在全球吹得正盛，而讓不少年青人一踏進家裏，立即飛身裁進去的家品正是能夠代替著椅子的beanbag，當中有一位在赫爾辛基University of Art and Design修讀室內設計課程的Jukka Setala，他於2002年創立了家品品牌Fatboy，以推出特大尺寸名為The Original的beanbag賺取了他人生的第一桶金。

▲ 雖然炎夏還未到，但法國手袋品牌Longchamp已經找上Fatboy，推出Glamping O吹氣扶手椅，留意椅側有著側袋。吹氣椅由再生聚酯纖維製成，皮革翻蓋則以通過LWG Gold認證的皮革製造，務求盡量做到節能減碳。（$1,450/圖片Longchamp提供））

回憶往事，Jukka對於推出beanbag這回事，不諱言背後的原因就是希望為大家帶來歡笑，他說：大家知道芬蘭人不開心的居多（芬蘭自殺率高企）？

及後當他無論在家居、花園、甚至辦公室，都看見大家面帶笑容坐在beanbag上談天說地的時候，Jukka坦言自己像做對了一件事似的。而同時因為這一次商業上的成功，令到日後Fatboy推出的產品於設計上都貫徹了生活和樂趣是可以並存的理念，每一個能夠在市場上面世的家品，由大人、小朋友，甚至寵物都可以用得上。

▲ Glamping O吹氣椅有3種顏色可供選擇。（圖片Longchamp提供）

Fatboy與Longchamp一體化

就以Fatboy剛剛聯同法國手袋品牌Longchamp推出的聯乘系列Glamping O吹氣扶手椅為例，嘗試將Longchamp標誌性的Le Pliage手袋和Fatboy經典的Lamzac O吹氣椅合二為一的作品。Glamping O除了擁有易於充氣、輕便和耐用的特點外，於用色上更是取自Longchamp今季Le Pliage手袋上的3款顏色。

有趣的細處全在於吹氣椅旁備有一個實用的側袋可擺放個人物品，側袋又配上一個Longchamp手袋的皮革翻蓋，富玩味，無論是家中或盛夏時往海灘都可以大派用場，整個設計完全按「肥仔」的設計理念衍生而來，正好是想初次踏入品牌領域的朋友的第一步。

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產品查詢：Homeless（3620 3675）、Longchamp（2736 7328）

記者：何偉雄​​​