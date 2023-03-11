提到九龍傳統豪宅區，何文田必定榜上有名。何文田坐落九龍塘、太子道西及紅磡之間，毗連旺角及油麻地，接壤市區卻旺中帶靜，加上享有名校林立的星級校網，一直以來都深受用家及投資人士追捧，近年該區更受惠於鐵路網絡升級，居民出入更加方便，吸引力進一步升級。

優越地段旺中帶靜 城市富豪名人進駐

雖然位處九龍市區核心，但位處半山上的何文田，由於地勢較高，四周環境翠綠怡人，仿如城市中的綠洲。與周邊各區不同，何文田是尊尚住宅社區，環境清幽、綠樹成蔭，其中以低密度洋房及別墅為主的加多利山，私隱度高，吸引劉德華及陳慧琳等著名藝人擇居於此。

何文田除了是顯赫身份的象徵，更是不少家長眼中的名校跳板。何文田位處全港四大名校網之一的34區小學校網，有17間小學，包括多間受家長歡迎的小學如協恩中學附屬小學、聖羅撒學校、保良局何壽南小學、馬頭涌官立小學和陳瑞褀（喇沙）小學。中學屬九龍城區校網，有多間Band 1中學，其中包括拔萃男書院、喇沙書院、瑪利諾修院學校(中學部)、香港培正中學、九龍真光中學等多間傳統名校。

▲ 不少家長鍾情何文田區的名牌校網，包括眾多著名中小學及國際學校。

星級校網名校林立 國際學校不乏選擇

此外，區內也有多間優質國際學校，包括國際英文幼稚園、維多利亞（何文田）國際幼兒園、九龍小學、以及英皇佐治五世學校等，方便家長為子女籌劃適合的升學道路。得益於校網帶來的優勢，何文田區租盤對家庭客有吸引力，一直有價有市，相當適合投資。

何文田之所以能夠滿足家庭客需要，除了眾多名校，親子活動空間亦相當充足，區內有多達18公頃綠化空間，包括多個適合親子假日遊玩的公園和遊樂場，例如何文田公園、高山道公園、何文田配水庫遊樂場、京士柏上配水庫遊樂場等，新成立的西甲足球學校也選址在何文田，為兒童及青少年提供專業的足球培訓。

▲ 何文田的兩個配水庫遊樂場均有大片草地及運動場地，是城市中的綠洲。

何文田站擁雙綫交滙優勢 東鐵過海更省時快捷

何文田站擁觀塘綫及屯馬綫雙綫優勢，迅連港九兩大商業核心區，3站到達尖沙咀站，東鐵過海段開通後，3站過海連接金鐘站。另外，3站可直達柯士甸站，再經行人天橋連接香港西九龍站高速鐵路（香港段），方便日後乘搭高鐵接通內地。如住戶選擇駕車出入，亦可接駁完善道路網絡，駕車9分鐘往港島商業核心、12分鐘往尖沙咀、30分鐘到機場，往來各區均相當方便。

▲ 何文田站擁觀塘綫及屯馬綫雙綫優勢，迅連港九兩大商業核心區。

九龍珍罕最後鐵路上蓋大型項目 高層單位俯瞰維港都會雙景

鐵路沿綫一向是港人置業首選，也是樓價的保證，有意進駐何文田的用家及投資者，可考慮即將推售的何文田站上蓋項目。該項目屬真正上蓋盤，即正正位於港鐵站上蓋，住戶出門落樓可到達港鐵站口的住宅物業。

▲ 何文田站上蓋住宅項目第I期「瑜一」由華懋發展，提供844伙，主打2房及3房。

據政府現時鐵路發展計劃，直至2031年的已落實鐵路方案集中在新界區，故未來十年港鐵何文田站為九龍市區最後一個大型鐵路上蓋住宅項目，供應罕有，具升值潛力。其中，由華懋發展的第I期項目「瑜一」，分三期發展，涉及844伙，發展商表示項目涵蓋一房至四房戶型，以兩至三房為主，適合不同家庭。由於何文田站依山而建，料項目部分高層單位可俯瞰維港景觀、開揚九龍都會景。何文田位置優越，而鐵路上蓋項目供應更為罕有，有興趣的入市的買家不容錯過。