【大台主播】港姐賴彥妤訪問連環出事　問方力申一個問題被網民狠批

▲ 賴彥妤繼訪問姜麗文、郭富城後出事，近日採訪方力申再次被網民狠批。

Netfilx記錄片《以神之名：信仰的背叛》自上架以來引起極大迴響，首集以韓國攝理教為主題，當中被邪教教主鄭明析性侵的香港女生葉萱（Maple Yip）正是方力申（小方）的女朋友。

方力申認愛Maple後，在昨日（3月5日）出席活動時被問到會否帶女友出來見大家，當時他已講明沒有這個計劃：「冇呢個計劃，不過順其自然啦，如果話特登出嚟做就唔會喇。但如果話將來會唔會有機會譬如睇我首映，一齊睇大家鐘意睇嘅演唱會，咁就應該有機會嘅。」

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▲ 無綫娛樂新聞台主持賴彥妤竟問小方「有冇諗過情侶檔接Job」，被網民狠批冇腦。

雖然小方已表明不會帶女友出來，但無綫娛樂新聞台主持賴彥妤竟再次追問小方問：「有冇諗過情侶檔接Job？」小方聞言看了賴彥妤一看，然後說：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人啊嘛。」

不少網民鬧爆賴彥妤冇腦，狠批對受害者不尊重：「呢個女記者係高學歷，但個腦應該有問題。」、「TVB個記者白痴ga，問會唔會情侶檔接job?????????」

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【開心速遞】TVB主播賴彥妤誤問問題一臉惶恐 姜麗文大方回應化解尷尬

賴彥妤曾問尷尬問題

其實賴彥妤已多次訪問出事，去年5月訪問姜麗文如何跟媽媽慶祝母親節，向來於單親家庭成長的姜麗文，從小母親便離世。

對於賴彥妤這條尷尬問題，姜麗文盡顯大方並回應：「母親節會跟爸爸一齊慶祝，爸爸有數年是單親，今年因為爸爸在香港，所以會在哥哥的家煮好吃的給他，而且我都會DIY禮物送給他。」

同年11月，賴彥妤訪問郭富城聖誕節如何跟家人度過，郭富城已答過將會帶家人睇燈飾打卡，她竟問完又問重覆發問同一問題，令天王感到不耐煩回應：「我頭先咪講完囉！」說畢後依然有禮地再次回答問題。

事後賴彥妤在社交平台發文，承認見到偶像太緊張致失準，不過她就澄清其實想問對方「會唔會帶埋囡囡嚟緊去電視城睇台慶表演」。

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學歷高曾海外選美

現年28歲的賴彥妤（Vivienna）畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，擁有兩個碩士及深造文憑學位，曾參選2014的中華才藝小姐（香港區）、英國華裔小姐等。

先後於2020年及2021年參加香港小姐競選，雖然28強止步，但仍獲TVB簽約成為旗下藝員，現為娛樂新聞台主播（廠景及外景）。作為「選美常客」去年再次挑戰《香港小姐再競選》，可惜依然落敗。

參演多套劇集

至於劇集方面，她有份參與劇集《美麗戰場》及《新四十二章》的演出，還有未播出的《法言人》、《隱門》、《再見·枕邊人》，開始踏入戲劇界發展。

賴彥妤曾於2018年台灣自駕遊發生過交通意外，車輛失控翻車，幸好個人沒事，最後與租車公司發生賠償糾紛。

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