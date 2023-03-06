【娛圈囍事】陳家樂+連詩雅發放婚照分享甜蜜　準新人預告婚期公然放閃

▲ 陳家樂和連詩雅（Shiga）即將結為夫婦。

陳家樂去年六月初向女友連詩雅（Shiga）求婚成功，一對準新人陳家樂和連詩雅懷着幸福愉快的心情正式對外宣布婚期大日子定於四月二十四日，兩人將於下月正式結為夫婦。

陳家樂和連詩雅早前分別於香港和日本取景拍攝婚照，並發放溫馨甜蜜的婚照跟大家分享喜悅。

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兩地取景拍婚照

一對準新人家樂和Shiga將大婚日子定為四月二十四日，乃聽從家中長輩安排，特意找來師傅幫忙擇良辰吉日舉辦婚禮，祈願兩人百年好合，永結同心。

為了留下更多美好的回憶，家樂和Shiga分別在香港和日本選了好幾個不同的地方取景拍攝婚紗照。

家樂滿載回憶的說：「今輯婚紗相有幾個地點，其中一個是我們剛剛開始拍拖曾經去過的一個沙灘，對我們來說特別有紀念意義，所以今次再次踏足這個沙灘一起睇日落、數星星，重溫我們當時種種的浪漫。」

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公然放閃

婚照中，戴上婚戒的兩人輕撫面龐、鼻尖相碰、玉手輕吻，每一個pose、表情也難掩甜蜜溫馨愛意，公然放閃。

Shiga左手無名指上的一顆閃爍鑽戒，同樣閃爆大家的眼球。

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攝影團隊陣容強大

提到今次幫忙操刀婚紗照的合作單位來頭不少，皆因整個團體都是各自陪着家樂和Shiga 成長的多年好友。家樂鄭重介紹的說：「攝影師是我的同學，而造型則是Shiga的好姐妹，整個化妝、髮型團隊足足有二十多人，陣容強大。」

預演婚禮

由人生早期階段，直到見證好友踏入婚嫁的禮堂，同樣也引證彼此永固的友誼，讓兩人也份外感恩表示：「整個拍攝團隊超級幫忙，加上全部都是好朋友，氣氛相當之好，拍攝婚紗照當日更有種預演婚禮的感覺，內心好感動。」

現距離4.24婚禮舉行日子，還有一個多月，家樂和Shiga有情人終成眷屬，即將展開人生另一頁，祝願兩人幸福美滿。

IG報喜

陳家樂於IG發布帖文寫道：

呢幾個月差唔多日日比人問幾時擺酒

問到我鬼咁尷尬 因為我同未婚妻都希望可以準備好晒 影晒婚紗相 有張靚靚邀請卡 先正式公佈

但偏偏呢幾個月又好忙 想放一日假都好難

成個婚禮既準備過程 基本上都冇辦法落手落腳去處理

好在未來陳太真係好叻 一個頂十個 好似打多份工咁 將所有事攬晒上身做

大如酒席 過大禮

細如 老爺奶奶著咩衫都攪得掂

唯獨婚紗相真係要等我先影到

所以公佈既日子一拖再拖 好開心今日終於可以同大家正式宣布！

2023年4月24日

係我地既大日子！！！

好朋友們！炸彈陸續送到！ #未來陳太真係好叻

#係朋友要請定假

#shilos424

#shilos

同一時間，連詩雅亦於IG發布帖文說：

知道一直以來大家都好關心我哋既大日子，原來要籌備一個婚禮，真系一啲都唔簡單😅😅

所以想將事情安排得好一點，才公布日子，終於等到陳生，完成手頭上嘅工作，可以拍婚照，然後有張好好睇睇嘅照片一次過公布消息😛

好開心，今日終於可以同大家正式宣佈呢個喜悅，2023年4月24就係我哋Big Day啦❤️

期待嗰日見到我哋親朋戚友朋友們見證我哋重要既時刻❤️❤️到時見！！ #要找到個喜歡陪我數星星睇動漫嘅人唔容易但係我找到啦🤪

#陳生辛苦啦

#shilos424

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