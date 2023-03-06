【自閉症】媽媽為照顧自閉兒辭厚職化身慈母　盼中大研發益菌組合改善病症

▲ 媽媽為照顧自閉兒，辭厚職180°改變生活化身慈母，盼中大研發益菌組合改善病症。

大清早我返回中大醫院為病人進行內鏡手術，趁還有十五分鐘，我便跑到醫院的咖啡店。正當我要享受每天不能缺少的 Americano 之際，一位陌生女士對我說：「你是陳教授嗎？」我點了點頭，她便問：「中大研發的益生菌配方對自閉症有幫助嗎？」我感到有點突然，雖然不明白她的來意，我仍是把科研的實情告訴她：「目前的數據顯示，我們研發的微生態配方對腦部發育、情緒及睡眠有正面作用，但團隊還需要一段日子才可找出改善自閉症的益菌組合。」在交談下，發現原來她有自己的故事⋯⋯

這位女士以往在一所很有名氣的律師樓擔當行政人員，可惜自從醫生診斷她的兒子患上自閉症後，她的人生便起了很大的變化。

「起初他的脾氣很大，經常追打身邊的同學，老師多次向我投訴。起初我也不明白原因，其實他的數學成績也不錯。其後向醫生求診，才確定他患上了自閉症。由於他不能夠適應傳統學校，我唯有把他轉到一間有特殊支援的學校。」說到這裏，她的眼眶也不禁紅了起來。雖然如此，老師仍建議她要多花時間照顧兒子，於是她便毅然辭去了令人艷羨的事業，專心照顧兒子。

過去兩年，她每天親自接送兒子往返學校，還定時帶兒子見專家及參加特别課程。她說：「如果有機會改善他的情況，無論是傳統或是另類療法，我也會給他嘗試。」為了讓兒子得到合適的治療，她已花費不少積蓄。如今兒子的情緒及行為逐漸穩定下來，這位女士正努力地為他尋找主流學校，希望他能融入社羣。

「只要兒子能夠健康發展，什麽犧牲也是值得的。陳教授，希望你能早日研發成功，幫助這些小朋友⋯⋯」這位女士無助又無奈的眼神至今依然歷歷在目。

當子女的健康現出問題，父母所承受的壓力及焦慮是筆墨難以形容。身為醫者，我們固然會盡心盡力醫治病人，可是有很多疾病醫學界至今仍是束手無策，我們必須致力透過科研和教育，將健康和希望帶給我們的下一代。

院長醫生週記外傳（10）

▲ 中大醫學院院長陳家亮。

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