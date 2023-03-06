【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈 黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家
在2006年奪港男冠軍的黃長發，早年與「鞋王三奶」譜不倫戀而退出娛圈。去年，黃長發於個人IG公布喜訊，跟捷克籍妻子誕下混血兒Kimi，榮升爸爸的黃長發以妻兒為重，一家三口生活美滿，修心養性的他為養妻活兒，更打足三份工。
黃長發的寶貝仔Kimi轉眼已半歲大，眼仔碌碌跟媽媽Zuzana很似樣，而黃長發除了工作以外，其餘時間也是陪伴妻兒。其IG主要分湊仔相，只見其樣子有點發福。
去年12月，黃長發為愛子Kimi舉行百日派對，他於明苑小築租場慶祝，該處可以遠望汀九橋靚景，十分寫意，其實之前黃長發已經一家三口來這處staycation，他於分享於露台跟太太香檳的照片，看來他很享受家庭樂。
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黃長發轉行當會計師
現年37歲的黃長發於2006年參加港男選舉，以21歲之齡成功奪得「瀟灑組」冠軍，之後簽約TVB成為旗下藝人。
不過其星途似乎麻麻，只於劇集飾演配角，之後跟「鞋王」三奶相戀而退出娛樂圈，最終二人也分手收場。
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之後，轉行的黃長發曾擔任會計師，及至2017年，自資開辦 Liberté Management 模特兒公司，從其IG個人簡介所見，他現為模特兒公司的常務董事。
另外黃長發為某餐廳的Event Manager，此外他更是Barracuda Networks 公司擔任 ANZ Inside Sales，似乎組織了家庭的黃長發變得踏實，努力工作養家。
去年8月，黃長發分享跟同事飯聚照片，當中他寫道：「We work together everyday, and they make me happy，Life is short. Enjoy everyday as long as you can。」字眼行間看出他變成熟，學懂珍惜。
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黃祥興維護弟弟
當年的不倫戀不但對黃長發帶來打擊，亦令哥哥黃祥興受牽連。黃祥興早年接受《Tiger’s Talk》節目訪問時，直認弟弟的負聞新聞對其有一定影響，因為不少人認錯他是黃長發。
雖然被影響工作，不過長興仍處處維護弟弟，直斥女方利用弟弟，又指弟弟被背叛，打擊很大，至今仍害怕別人的眼神。。
當重提往事時，長興當時因心痛弟弟而一度落淚：「點知識到呢個女人，佢覺得女人對佢好好，好錫佢…有少少連累咗佢，女人某程度上係有目的，細佬太天真以為真係愛情。」
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