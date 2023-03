【香港先生】與「鞋王三奶」不倫戀後退出娛圈　黃長發娶捷克妻誕子打三份工養家

▲ 黃長發修心養性打三份工養家。

在2006年奪港男冠軍的黃長發,早年與「鞋王三奶」譜不倫戀而退出娛圈。去年,黃長發於個人IG公布喜訊,跟捷克籍妻子誕下混血兒Kimi,榮升爸爸的黃長發以妻兒為重,一家三口生活美滿,修心養性的他為養妻活兒,更打足三份工。

黃長發的寶貝仔Kimi轉眼已半歲大,眼仔碌碌跟媽媽Zuzana很似樣,而黃長發除了工作以外,其餘時間也是陪伴妻兒。其IG主要分湊仔相,只見其樣子有點發福。

去年12月,黃長發為愛子Kimi舉行百日派對,他於明苑小築租場慶祝,該處可以遠望汀九橋靚景,十分寫意,其實之前黃長發已經一家三口來這處staycation,他於分享於露台跟太太香檳的照片,看來他很享受家庭樂。

黃長發轉行當會計師

現年37歲的黃長發於2006年參加港男選舉,以21歲之齡成功奪得「瀟灑組」冠軍,之後簽約TVB成為旗下藝人。

不過其星途似乎麻麻,只於劇集飾演配角,之後跟「鞋王」三奶相戀而退出娛樂圈,最終二人也分手收場。

之後,轉行的黃長發曾擔任會計師,及至2017年,自資開辦 Liberté Management 模特兒公司,從其IG個人簡介所見,他現為模特兒公司的常務董事。

另外黃長發為某餐廳的Event Manager,此外他更是Barracuda Networks 公司擔任 ANZ Inside Sales,似乎組織了家庭的黃長發變得踏實,努力工作養家。

去年8月,黃長發分享跟同事飯聚照片,當中他寫道:「We work together everyday, and they make me happy,Life is short. Enjoy everyday as long as you can。」字眼行間看出他變成熟,學懂珍惜。

黃祥興維護弟弟

當年的不倫戀不但對黃長發帶來打擊,亦令哥哥黃祥興受牽連。黃祥興早年接受《Tiger’s Talk》節目訪問時,直認弟弟的負聞新聞對其有一定影響,因為不少人認錯他是黃長發。

雖然被影響工作,不過長興仍處處維護弟弟,直斥女方利用弟弟,又指弟弟被背叛,打擊很大,至今仍害怕別人的眼神。。

當重提往事時,長興當時因心痛弟弟而一度落淚:「點知識到呢個女人,佢覺得女人對佢好好,好錫佢…有少少連累咗佢,女人某程度上係有目的,細佬太天真以為真係愛情。」

