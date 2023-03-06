【ChatGPT時代】巴黎春夏時裝周大玩高科技　品牌Coperni出動機械狗幫Model換衫

▲ 時裝界都講究日新月異的科技，今個巴黎時裝周（2023FW）就有時裝品牌大玩科技。

最近IT界繼Big Data後又吹起ChatGPT風， 中文解作「聊天生成型預訓練變換模型」，簡言之即係一種人工智慧聊天機器人程式。見唔少朋友玩過，成效同星爺一樣，都係博君一燦，但唔難否定科技不斷升級，OpenAI能力再擴充可完全「入侵」人類生活，就好似最近係2023 巴黎春夏時裝周，有時裝品牌Coperni把美國Boston Dynamics出產的「機械狗」放在了伸展台與模特兒互動！

呢隻名叫「Spot」機械人（官方表示不是狗狗）更會知道／等候指示和任務，在時裝上除了幫手除褸，更會乖乖一旁等候發落，並「企定定」遞上手袋同大褸，筆者看完相信好快在超級富豪屋企或《璀璨帝國》出現！

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另外，有「時尚科學家」美譽、日本時裝品牌ANREALAGE創辦人森永邦彥亦係巴黎時裝周「發光發亮」，講緊嘅係佢利用運用了人類的可見光和昆蟲可見紫外線光的差異，製作廿多套新衫，經過紫外綫一掃，一件大衣就會出現格紋、條紋、polka dot波點等等，筆者覺得呢個系列wearable同用途度高好多，起碼着住落夜場，增加話題性機會多好多！

記者：黃鑑江