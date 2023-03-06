【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】

▲ 戴祖儀（Joey）有份主持《請1日假去旅行》。

TVB節目《請1日假去旅行》將於今晚（3月6日）開始播出南韓篇，由戴祖儀（Joey）、麥美恩（Mayanne）在當地食買玩。Joey更被爆於當地花費了3萬多港元購買限量版手袋，並從Joey在IG分享的相片所見，二人在今次拍攝期間也玩得十分盡興！

Joey難得拍攝旅遊節目，不只是主持綜藝、拍劇、唱歌，令人更期待她在節目中以甚麼方法來俘虜粉絲！

《請1日假去旅行》去韓國

Joey夥拍Mayanne參與《請1日假去旅行》，二人在當地的景點打卡、享受汗蒸幕、嘆炸雞喝啤酒。

戴祖儀日前被爆於當地花費了3萬多港元購買限量版手袋，問到她是否準備充足才出發？她向TOPick表示：「其實真的沒有特別準備，不過我都是裝備型的人，通常都會帶多少少以防不時之需，所以便變了買突了。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

學霸棄當律師

Joey就讀本地傳統學校，小學讀粉嶺公立學校，中學升讀同區的東華三院李嘉誠中學。後者校風良好，主要用英文教學，會考及DSE文憑試成績優異，曾出過8A會考生。她亦公開過自己的DSE文憑試成績為1科5*、3科5、2科4，成績不俗。

她本身更是名學霸，中學畢業後，因大學選錯科入讀了不喜歡的科目，毅然轉去英國留學，入讀英國名牌大學萊斯特大學（University of Leicester）攻讀法律系。

大學畢業後，戴祖儀返港到一間律師樓實習，當上法律學徒，發覺自己不適合做律師，最喜歡還是唱歌，決定轉行做歌手，她曾當街頭藝人、獨立歌手和網上直播主。

▲ 戴祖儀曾當獨立歌手。（Facebook圖片）

主持歌手拍劇

在2017年，Joey在台北進修音樂，在2018年2月，戴祖儀得到星夢娛樂當時的老闆何哲圖賞識，被簽下成為旗下歌手，同年7月初推出首支派台單曲《未開始的故事》。

Joey在入行後漸有更多主持、拍劇的機會，她既成為《學是學非》的「是非精」之一，也是《多功能老婆》中的Miss Lui、《青春不要臉》中的溫楚瑜。而《青春不要臉》的插曲《自我處理》就由她與楊熙一同填詞，展現自己多方面的才能。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

騷美好身材

Joey不經意地展現她除擁有長腿外，更騷出驕人身材。她曾上載了一張在橋底下做瑜珈的照片，粉絲「錯重點」發現Joey「禾稈冚珍珠」屬「有料之人」。

她又曾上載一張相片，寫道：「終於食今日既（嘅）第一餐 聽講今日係520 Happy 520? 唔要你有咩咁happy 汪汪」，身穿貼身上衣的她，更把身材「擺上檯」，十分誇張呢！

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

收藏過百萬元玩具

Joey曾透露自己已收藏了過百件藝術品，總值過百萬元，並需要放在兩個倉庫內，當中包括：畫、figure、玩具，實在令人羨慕。

她不時在個人Youtube上分享玩具開箱片，又教大家分辨名錶，其中一段是她身穿「真理衣」的短片，現時已累積超過22萬點擊。

最新影片推介：連詩雅專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R