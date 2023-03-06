柯星沛喜見更多創作工具　蔡思韵早晚敷面膜務求達至最佳狀態

▲ 柯星沛導演和蔡思韵（Cecilia）為攝影品牌新品拍攝短片。

攝影器材品牌ARRI又有新攪作，新產品今次邀請資深導演柯星沛為短片作拍攝，柯導更找來蔡思韵（Cecilia）作無聲演出，作為香港區代表兩人表示興奮。

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更多選擇工具

柯導表示：「很高興能同Cecilia一同參與拍攝新產品的短片，我哋作為攝影師一直都會留意市面上有那些新科技產品，去改善拍攝電影嘅質素。尤其希望有一種濾鏡能夠豐富畫面，突顯鏡頭前，演員的表情同演出，而新產品就能夠滿足到這點，令我們係創作影像上多了一個選擇工具。」

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原形畢露

蔡思韵說：「對於今次能參與拍攝當然開心啦，不過緊張過平時拍電影，現場每次鏡頭拍攝完成，我都第一時間會去睇Playback，因為今時今日觀眾已經發展到用好高質素嘅顯示器去睇戲，演員喺鏡頭前真係原形畢露。今次仲要負責去試新鏡頭，拍之前嗰日早晚敷了一個面膜，務求達到最佳狀態。」

她續說：「拍攝過程都幾好玩，好似旅遊大使咁喺香港海旁拍夜景，喺鏡頭內睇到香港嘅夜景真係好靚，希望世界各地嘅朋友都睇到我哋嘅靚靚維港啦！」

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