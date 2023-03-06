【醫者心聲】無助媽媽照顧自閉症兒感辛酸　陳家亮：父母壓力筆墨難形容

▲ 無助媽媽分享照顧自閉症兒辛酸，陳家亮指父母的壓力筆墨難以形容。（曾有為攝）

中大醫學院研發的腸道微生態配方，對腦部發育、情緒及睡眠有正面作用，中大醫學院院長、香港微生物菌群創新中心聯合總監陳家亮稱，遇到一名媽媽分享其兒子患上不治之症──自閉症，花盡心力與積蓄照顧，卻苦無根治的方法，期望中大能成功研發治療自閉症藥物，言談間該名媽媽的無奈與無助令他歷歷在目。陳家亮指很多疾病醫學界至今仍是束手無策，強調必須致力透過科研和教育，將健康和希望帶給下一代。

陳家亮在社交專頁發文表示，清早返回中大醫院為病人進行內鏡手術，趁距離開始還有15分鐘，便跑到醫院的咖啡店享受每天不能缺少的美式咖啡，期間一位陌生女士向他詢問：「你是陳教授嗎？」陳家亮點了點頭後，該名女士便問：「中大研發的益生菌配方對自閉症有幫助嗎？」

最新影片推介

陳家亮指，當時感到有點突然，雖然不明白她的來意，但仍將科研的實情告訴她：「目前的數據顯示，我們研發的微生態配方對腦部發育、情緒及睡眠有正面作用，但團隊還需要一段日子才可找出改善自閉症的益菌組合。」

在交談下，陳發現原來這位女士以往在一所很有名氣的律師樓擔當行政人員，可惜自從醫生診斷她的兒子患上自閉症後，她的人生便起了很大的變化。他引述該名女士的說：「起初他的脾氣很大，經常追打身邊的同學，老師多次向我投訴。起初我也不明白原因，其實他的數學成績也不錯。其後向醫生求診，才確定他患上了自閉症。由於他不能夠適應傳統學校，我唯有把他轉到一間有特殊支援的學校。」

陳家亮指，該名女士說到這裏，她的眼眶也不禁紅了起來。雖然如此，老師仍建議她要多花時間照顧兒子，於是她便毅然辭去了令人艷羨的事業，專心照顧兒子。

過去兩年，她每天親自接送兒子往返學校，還定時帶兒子見專家及參加特别課程。她說：「如果有機會改善他的情況，無論是傳統或是另類療法，我也會給他嘗試。」為了讓兒子得到合適的治療，她已花費不少積蓄。如今兒子的情緒及行為逐漸穩定下來，這位女士正努力地為他尋找主流學校，希望他能融入社羣。

「只要兒子能夠健康發展，什麽犧牲也是值得的。陳教授，希望你能早日研發成功，幫助這些小朋友⋯⋯」陳家亮形容這位女士無助又無奈的眼神至今依然歷歷在目。

陳家亮表示，當子女的健康現出問題，父母所承受的壓力及焦慮是筆墨難以形容。身為醫者，固然會盡心盡力醫治病人，可是有很多疾病醫學界至今仍是束手無策，因此必須致力透過科研和教育，將健康和希望帶給下一代。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜