【撤口罩令】唔戴口罩要以靚樣示人　商場夥美容品牌低至5折優惠迎復常

▲ 卸下口罩後女士亦全「臉」復常，是時候好好打扮重現醒神容貌。

香港實施超過兩年半的口罩令，日前終於全面解除，在室內、戶外，以及乘坐公共交通工具時都毋須佩戴口罩。卸下口罩後女士亦全「臉」復常，是時候好好打扮重現醒神容貌。元朗YOHO MALL及旺角MOKO新世紀廣場即日起聯手推出「Happy Shopping」巡禮，場內多個人氣美粧品牌打造彩粧嘉年華，帶來低至5折獨家美容優惠，The Point會員更可線上開搶2,000份美粧禮品及優惠券。

商場聯同多個國際美容品牌，提供低至5折購物優惠或禮品回贈，滿足女生彩粧及護膚全面復常的需要。女士們終於可以化全粧，搽唇膏、抹胭脂，而 YOHO MALL是次獨家優惠產品涵蓋粉底、唇彩、眼部及面部修護等，大家可以超爽價入貨。包括CANVAS煥膚亮金面膜套裝原價$1,380，現獨家優惠$680(限 100套)；Estee Lauder購物滿$880 (須包括一款美妝產品),即送高清純色豐唇底霜旅行裝一枝(限 50套)）；LANCOME極致持妝輕透粉底液套裝原價$803，現獨家優惠$450(限20套)；SHISEIDO EUDERMINE Activating Essence套裝原價$1,470，現獨家優惠$780(限100套)等。

除此之外，The Point會員即日起憑指定積分線上開搶MOKO場內多個人氣美容品牌及DFS旗下香港T廣場美粧世界預備的2,000份美粧禮品及優惠券，換領各種美粧護膚產品，輕鬆打造最佳狀態，重現醒神容貌。包括CANVAS 天然清爽透薄防曬乳液SPF30(10ml)、FANCL高效防曬露 5天體驗裝、FLOROMA香水隨行裝 10ml等。

另外，顧客凡於場內指定美容商戶即日以電子貨幣單一消費滿$100，並成功登記積分，即可額外獲得2,000積分。

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MOKO「美妝積分賞」換領詳情

換領日期︰即日至3月 31日

換領方法︰The Point會員凡於場內指定美容商戶即日以電子貨幣單一消費滿 $100並成功登記會員積分，即可額外獲得 2,000 積分。

記者︰劉妙賢