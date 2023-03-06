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【母女同框】鄧萃雯生日晒母女合照童年成長缺乏母愛　因婆婆一句話釋懷

育兒經 17:18 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

鄧萃雯母女關係已經和好。

資深演員鄧萃雯日前渡過57歲生日，早前在社交平台上載跟媽媽慶生的合照，同場還有關心妍，還有另一位好友，鄧媽媽打扮非常有貴氣，外表看來不像年過70，原來她只大鄧萃雯17年，鄧媽媽在她17歲的時生下她，也因為太年輕，鄧媽媽當年都只是個孩子，不懂如何做人媽媽，鄧萃雯曾在節目中抱怨童年成長缺乏母愛，母女關係一度緊張，不過後來因為婆婆一句說話，令到鄧萃雯釋懷，如今母女關係非常親密。

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鄧萃雯表示自己的心裡滿懷感恩，內心愈來愈純粹，雖然外表老去，但活得像個孩子，寫著：「今天心裏一直在感動，整天都有種感恩到想哭的感動，因為我的心愈來愈輕省和純粹，知道未來的日子應該做什麼，怎樣活；可能外表的確在自然地老去，但並不妨礙我愈活愈像個小孩。」她指今個生日身心靈都很飽足，過得有意思，有動力，又有愛，並特別感謝主和媽媽：「Happy birthday to me！多謝主祢創造我，媽媽把我生下來，才有今天的我」。

鄧媽媽樣子高貴。

鄧萃雯在2007年一個訪問中透露父母離異，從小便得不到父母的愛。而鄧媽媽在17歲時便生下鄧萃雯，連自己都是個孩子，更不懂得照顧孩子，鄧萃雯直言：

母愛的温情從未曾在我的身體内流淌過。

她憶述童年每當看到同齡孩子們纏在母親的懷裡時，内心深處對母親的怨恨也愈來愈深，無法釋懷。之後父母再次結婚，又各自離婚，令她對婚姻變得謹慎。

鄧萃雯自小在爺爺嫲嫲身邊長大，令她有「寄人離下」的感覺，因為童年的生活，放學後便要自己買餸煮飯，經常會因為一些小事被爺爺打罵，心中一直佷害怕爺爺，童年的心理創傷，令她更加無法原諒母親的不負責任。

直到長大，鄧萃雯也經歷過對感情的付出，也開始體諒媽媽；而婆婆的一句說話更觸動鄧萃雯心靈：

你媽媽也是一個受傷的女人。

母女冰釋前嫌，鄧萃雯說：

愛，讓我們忘記怨恨，忘記痛！

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責任編輯︰王明芳

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