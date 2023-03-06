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【曹敏莉妹妹】曹敏寶家住兩層獨立屋　有天台寬敞花園可打籃球游水

娛樂 12:58 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

前港姐冠軍曹敏莉的妹妹曹敏寶，早前參加TVB歌唱比賽節目《中年好聲音》，更成功躋身15強。

向來熱愛唱歌的她，曾在2011年以歌手身分出道，推出過數張唱片，之後於2018年跟任職科學家的林潤生結婚，並在2019年誕下一子林靖濤（Darius），前年再誕下一女林洢萊（Damie）， 一家四口幸福滿瀉。

【富貴港姐】曹敏莉晒3子女漢基學生相　讀全港最貴國際校每年共70萬學費

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住兩層獨立屋  有天台花園 

曹敏寶不時在社交網分享生活點滴，見她住在兩層高的獨立屋，客廳極為寬敞，可擺放健身器材，囡囡出世後才將健身器材摺放在一旁。

而且，她亦不時招呼親友到家中聚會，更試過拍片裝嵌巨型聖誕樹，之後就將製成品擺放在樓梯旁。

除外，她家更有寬敞的天台和花園，花園可放有籃球架及充氣泳池， 一家閒時可以一齊玩耍，聚天倫之樂。

至於兩公婆亦不時到天台品酒聊天，享受二人世界，認真識歎！他們亦有為兒子安排獨立房間，以恐龍做主題佈置書房，房內還可以跳飛機，至於另一邊則是練琴房，培養子女的藝術天份。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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