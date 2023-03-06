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【酒店自助餐】唯港薈推泰國潑水節自助餐　品嘗正宗泰式皇家美食【內附連結】

休閒消費 15:03 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

泰國傳統節日的潑水節今年在4月13至15日，唯港薈於自助餐時段供應多款泰國菜，讓大家感受節日氣氛。(酒店提供)

泰國潑水節是泰國著名的傳統節日，就像中國人慶祝農曆過年，既歡樂又熱鬧。今年的泰國潑水節在4月13至15日，為慶祝這盛大節日，唯港薈行政總廚何偉誠師傅 (Danny)與The Market泰國主廚Jack Pinkkang師傅及客席泰國名廚Oliver Rattanamanee由3月15至5月1日攜手合作，為自助餐設計一系列富傳統風味的泰國皇家美食。

擁有多年經驗的Oliver Rattanamanee曾於多間知名餐廳工作及曾於泰國宮廷廚房擔任廚師一職，為泰王拉瑪九世和其家人烹調美食，對皇室料理非常熟悉。

十三香沙律(酒店提供)

菜式包括香辣惹味的泰式魚鬆、酸酸甜甜的炸魚配羅望子汁、傳統的生蝦刺身配秘製海鮮汁等。層次感豐富的十三香沙律更是Oliver的得意之作，13款精選香料佐以新鮮的荷花葉品嚐，清幽的香氣與沙律匹配，令人一試難忘。

他的另一推介避風塘香茅炒軟殼蝦，鑊氣十足，蝦肉可連殼一同進食，啖啖滋味，非常方便。泰北菜式之一的冬蔭功清湯，有別傳統冬蔭功，沒有椰奶和辣椒膏的調味，卻保留了傳統冬蔭功的香濃味道，酸辣惹味的清湯底更馥郁可口。

冬蔭功清湯 (酒店提供)

不可缺少的還有多款泰式甜品包括芒果及榴槤糯米飯、蝶豆花椰子西米布甸、泰式水晶芒奶凍、椰子雪糕等。菜式每日輪流上場，讓食客品嚐到正宗皇家風味。

The Market
日期：3月15日至5月1日午餐及晚餐自助餐時段
電話：3400 1308
地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓
自助餐價錢：午市$428起、晚市公$858起(另加一服務費)

記者：招美寶

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